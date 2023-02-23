رابط الاستعلام عن طلب الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بالرقم القومي

وحدات الإسكان الاجتماعي وتسلمها من الأمور التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين ومنهم من ينتظر استلام الوحدة الخاصة به لا سيما الشباب كونهم يعتمدوا عليها لبداية حياتهم، وبالتوازي مع ذلك تستعد وزارة الإسكان لتسليم الوحدات السكنية بالمشروعات التي سبق الإعلان عنها، وأوضحت الوزارة أن هناك العديد من الطرق التي تتيح للمتقدمين الاستعلام عن الحجز شقق الإسكان بالرقم القومي من خلال البوابة الإلكترونية، حيث أتاحت الوزارة تلك الخدمة عبر الإنترنت لتيسير الأمر على الحاجزين وتوفيرا للوقت وعدم التزاحم على مكاتب الإسكان.

الاستعلام عن طلب الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها «الدستور» للقراء يوميًا يقدم في السطور الآتية كل ما يخص خطوات الاستعلام عن طلب الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي من خلال الانترنت بالرقم القومي.

وأوضحت وزارة الإسكان أن الاستعلام يتم من خلال الدخول على موقع صندوق التمويل العقاري، ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي لشقق الإسكان بعدد من الخطوات وجاءت كالتالي:

1) تسجيل الدخول على رابط صندوق الإسكان والتمويل العقاري من هنا وذلك من خلال إدخال رقم الهاتف وكلمة السر وكتابة بيانات صاحب الطلب المتقدم للحصول على وحدة سكنية.

2) تحديد المشروع المتقدم للحصول على الوحدة.

3) كتابة تاريخ تسديد، وتاريخ دفع مقدم جدية الحجز وموعد التقديم.

4) اختيار خانة«استلام»، لتظهر كافة المعلومات المراد معرفتها.

الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي عن طريق الهاتف

ولغير القادرين على الاستعلام من خلال الانترنت أتاحت الوزارة رقما للاستعلام عن حالة الطلب من خلال طرق أخرى وهي:

من خلال الاتصال بأرقام الخط الساخن عبر 5777 أو 118 أو تليفون محمول.

- أو من خلال الاتصال على 090071117 من أي خط أرضي، وذلك طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة 9 مساء ما عدا يومي الجمعة والسبت.

أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان السادس عشر

وفي هذا الصدد أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح أكثر من 22 ألف وحدة سكنية ببعض المدن الجديدة لمتوسطي الدخل وتتوافر بمشروعات:

- جنة.

- إسكان متميز ذي طابع ساحلي.

- قطامية جاردنز.

- سكن مصر.

- دار مصر.

وباقي الوحدات توفرت في 9 مدن يتوفر فيها مشروع سكن مصر وهي:

- القاهرة الجديدة.

- العبور الجديدة والشروق.

- المنصورة الجديدة.

- أكتوبر الجديدة.

- حدائق أكتوبر.

واخيرًا في 4 مدن يتوفر بها مشروع دار مصر وهم:

- 15 مايو.

- العبور.

- دمياط الجديدة.

- برج العرب الجديدة.

وحدات مشروع جنة

وأعلنت الوزارة أن الوحدات متوفرة بـ6 مدن يتوافر بها مشروع جنة وهي:

- 6 أكتوبر.

- الشيخ زايد.

- دمياط الجديدة.

- القاهرة الجديدة.

- ملوى الجديدة.

- المنصورة الجديدة.