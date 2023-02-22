الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الاستعلام عن طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بالرقم القومي

الإسكان
الإسكان

يتساءل آلاف المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن طريقة الاستعلام عن طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بالرقم القومي، فالوحدات التي تطرحها الدولة من الأمور التي تشغل اهتمام العديد من المواطنين على محركات البحث جوجل، وخاصة بعد الإعلان عن رابط وخطوات الاستعلام عن طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بالرقم القومي من قبل وزارة الإسكان.

شقق الإسكان الاجتماعي 2023

أعلنت وزارة الإسكان أن الراغبين في حجز تلك الوحدات، لديهم الكثير من الطرق للاستعلام عن طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بالرقم القومي، وإتاحتها على الإنترنت من خلال البوابة الإلكترونية.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023

وفي إطار الخدمات الخبرية التي يقدمها «الدستور» يستعرض خلال السطور التالية خطوات الاستعلام عن طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بالرقم القومي.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16

رابط تسجيل دخول موقع وزارة الاسكان الاجتماعي 2023

 

خطوات الاستعلام عن طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بالرقم القومي

- الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري من هنا.

- الضغط على مركز خدمة المواطنين.

- اختيار أيقونة طلبات.

- بالضغط على طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام.

- إدخال البيانات الخاصة بك بكتابة الرقم القومي والرقم السري الخاص بك.

- تحديد المشروع المتقدم للحصول على شقة به.

- تسجيل تاريخ التسديد ومقدم جدية الحجز.

- تسجيل موعد التقديم.

- الضغط على كلمة استلام ظهور كافة المعلومات المراد معرفتها.

 

طريقة الاستعلام عن طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بالرقم القومي من خلال الخط الساخن

كما أتاحت وزارة الإسكان طريقة أخري للاستعلام عن طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بالرقم القومي من خلال أرقام الخط الساخن ولمعرفة تلك الأرقام تابع معنا السطور التالية:

الاستعلام عن طلب شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بالرقم القومي من خلال الخط الساخن

يمكنك الاستعلام عن طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بالرقم القومي من خلال أرقام الخط الساخن عبر 5777 أو عبر 118 او اي تليفون محمول أو من خلال رقم 090071117 من أي خط أرضي، طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة 9 مساء ما عدا يومي الجمعة والسبت.

أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي بمشروع سكن مصر

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الفترة الماضية طرح أكثر من 22 ألف وحدة سكنية ببعض المدن الجديدة، تتمثل فى خمس مشروعات (سكن مصر، وجنة، ودار مصر، وقطامية جاردنز، وإسكان متميز ذي طابع ساحلي).

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الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16

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وائل لطفي

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