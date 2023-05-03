موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وشروط التسجيل والأوراق المطلوبة

يبحث العديد من المواطنين عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 حيث يكثر البحث خلال الساعات الماضية عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في هذا السياق تنشر الدستور كافة المعلومات التى يحتاجها المواطنين عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

ومن المتوقع أن تقوم وزارة الإسكان بإصدار بيان رسمى عن تفاصيل الإعلان الجديد الخاص بشقق الاسكان وهو الإعلان رقم 17 حيث سيتم الإعلان عن المواعيد وعن الشروط وكل شيء من خلال بيان رسمى يصدر قريبًا، بينما يستقبل موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حجز مشروع سكن كل المصريين 4 في نحو 6 محافظات، ويستمر حتى الخميس الموافق 4 مايو، ذلك وفقًا لما أعلن عنه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ما لم يتم مد هذه المدة.

شروط حجز شقق الإسكان الحر 2023

وقد وضعت الوزارة عدد من القرارات والشروط التي لا بد أن تتوفر بالراغبين في التقديم والحصول على إحدى شقق الإسكان الحر 2023، وجاءت كالتالي:

1- أن يكون المتقدم للحصول على إحدى شقق الإسكان الحر 2023، مصري الجنسية.

2- أن لا يقل عمر المتقدم لشقق الإسكان الحر 2023 عن سن الـ 21 عامًا.

3- إذا كنت ترغب في حجز إحدى شقق الإسكان الحر 2023 لقاصر، لا بد من وجود واصي عليه بقرار وصاية.

الاوراق المطلوبة لشقق الاسكان لعام 2023

وقد أعلنت وزارة الإسكان عن الاوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان 2023 وهي كالتالي:

1- صورة من البطاقة الشخصية للمتقدم للحصول على شقة من الإسكان الحر 2023.

2- إيصال الكهرباء.

3- شهادة بالدخل الشهري للشخص المتقدم.

4- برنت تأمينات.

5- صورة من البطاقة الشخصية للزوجة.

6- شهادات ميلاد للأبناء.