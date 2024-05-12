الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الأوقاف: نشهد عناية غير مسبوقة بمساجد آل البيت فى عهد الرئيس السيسى

مسجد السيدة زينب
مسجد السيدة زينب

قدم الدكتور عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، الشكر للرئيس السيسي على افتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره.

وقال الدكتور عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أوجه الشكر للرئيس السيسي على تشريفه لافتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره".

وأضاف الدكتور عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف: "مسجد السيدة زينب أحد أهم الصروح في فنون العمارة الإسلامية، مؤكدًا  "نشهد عناية غير مسبوقة بمساجد آل البيت في عهد الرئيس السيسي.

وتابع الدكتور عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف: "لدينا خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة"، موضحًا: "يتم تطوير المنطقة المحيطة بمساجد آل البيت والصحابة".

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