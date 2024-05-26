الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بمشاركة صلاح.. حسام حسن يعلن قائمة المنتخب الوطنى مساء اليوم

منتخب مصر
منتخب مصر

يعلن الجهاز الفني لـ المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، قائمة الفراعنة مساء اليوم الأحد، وذلك استعدادا لخوض معسكر مغلق يتخلله مباراتا بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفراعنة بعد غد الثلاثاء، ويستمر حتى موعد مباراة بوركينافاسو يوم 6 يونيو المقبل على استاد القاهرة، ثم السفر إلى غينيا بيساو لمواجهة منتخبها هناك يوم 10 يونيو في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

ويتواجد محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وقائد الفراعنة على رأس قائمة منتخب مصر التي سيعلنها حسام حسن مساء اليوم، بعد التواصل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والتأكيد على حضوره من إنجلترا أو يونيو المقبل، على أن ينضم للمعسكر يوم 3 يونيو في موعد الأجندة الدولية المحددة من قبل "فيفا".

وينوي الجهاز الفني استدعاء 27 لاعبا في القائمة التي سيعلنها مساء اليوم، من بينهم 4 حراس مرمى، في مقدمتهم محمد الشناوى حارس الأهلي برغم عدم مشاركته بشكل رسمي في المباريات منذ تعرضه للإصابة بخلع في الكتف خلال مشاركة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار.

وحرص حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن مدير المنتخب على التواصل بشكل شخصي مع الأندية واللاعبين، من أجل الاتفاق معهم على ضرورة الانضمام للمعسكر منذ بدايته، حتى يكون هناك متسع من الوقت أمام الجهاز الفني لترتيب الأوضاع داخل الفريق والاستعداد الجيد لمباراتي التصفيات.

ويعتبر الجهاز الفني للفراعنة مباراتي بوركينافاسو وغينيا بيساو هما الأهم فى مشوار التصفيات، لأن الفوز فى المباراتين يعني وصول منتخب مصر إلى النقطة 12 فى مشوار التصفيات ومن ثم الاقتراب من تحقيق الحلم مبكرا دون الدخول في الحسابات المعقدة خلال مواجهات الإياب.

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