الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 9000 وصلات خلسة للمياه والصرف الصحي خلال النصف الأول من 2024 بالمنوفية

ضبط وصلات مياه
ضبط وصلات مياه

قال الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إن الشركة تبذل جهدًا كبيرًا لتقليل الفاقد ومواجهة الوصلات الخلسة، وذلك من خلال شراء عدادات جديدة واستبدال العدادات العاطلة وتركيب عدادات مسبوقة الدفع والسماح بالعداد الكودى، والتوسع فى لجان الخلسة وزيادة عددها، والإحلال والتجديد فى حدود الإمكانيات المالية المتاحة، التوسع فى برامج الكشف عن التسرب وتقليل الفاقد DMA، بجانب إنتاج المواد الإعلانية لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه.

 

وأضاف، تمكن القطاع التجاري من خلال إدارة التفتيش والمتابعة والخلسة من ضبط 9100 وصلات المياه والصرف الصحي غير القانونية «الخلسة» في النصف الأول من العام الجاري، والتي يلجأ إليها البعض لعدم اتباع الإجراءات القانونية للتوصيل، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد أي مستحقات وتطبيقًا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية.

 

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتركيب عدادات كودية مؤقته لعدد 5264 وصلة مياه وعمل محاضر لعدد 1553 والتصالح علي عدد 1759 وصلة صرف صحي وعمل محاضر لعدد 523.

 

وأكد حرص الشركه الدائم على الحفاظ على مستحقاتها ومنع التعديات على مرفق المياه بما يحقق أهداف الدولة في الاستفادة من كل قطرة مياه وأن تلك المخالفات تُحَمِّل الشركة عبئًا ثقيلًا وتستنزف طاقتها ومواردها، وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم علي الخدمات وتؤثر سلبا على احتساب كمية المياه المستخدمة وحساب الفاقد والمياه المهدرة الغير محاسب عليها.

محافظة المنوفية وصلات المياه الخلسه مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ضبط ٩٠٠٠ وصله خلال العام الجاري

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