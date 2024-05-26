الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على تأثير دخول القمر في محيط برج القوس على مواليد الأبراج الفلكية المختلفة

برج القوس
برج القوس

يتساءل كثير من المهتمين بعلم الفلك عن طاقتهم خلال تلك الفترة، خاصة عن تأثيرات دخول القمر محيط برج القوس على حظوظهم وهو ما توضحه عالمة الفلك منى أحمد.


تقول منى: القمر سيدخل  مغرب اليوم في محيط برج القوس وهو برج السفر والروحانيات لذلك الطاقة ستكون منقسمة لجزئين، من صباح الغد إلى المساء الطاقة ستكون جيدة رغم معارضة القمر للشمس وكوكب الزهرة  لكنه مناسب جدا لإجراءات التجميل ولأنكم تطهروا بيوتكم بالبخور والعطور وممكن تعيدوا ترتيبه أو تمسحوه بالمياه والملح.

ومع قمر برج القوس الروحاني من الممكن إعادة الطاقة للبيت بنية البركة والوفرة والتحصين، وأيضا هذا وقت مناسب للتقديم للسفر أو للدراسة وإنهاء أي أمر تريدونه،  وكان به تعطيل، وللبعض رد يخص سفر أو أمر دراسي عن كثير  من الناس مزاجهم سيكون زيارة أماكن أثرية أو أماكن لها طابع روحي أو ديني.

 

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وتضيف: اليوم القمر في محيط برج القوس برج السعد الأصغر يحمل حظوظ مالية وعاطفية للأبراج الهوائية والنارية تحديدا لذلك حظوظهم العاطفية ستكون جيدة جدا وسيكون هناك اعترافات حب بعد مدة قصيرة جدا من التعارف وطلبات خطوبة وزواج سريعة ولكن أيضا سيكون هناك انفصالات سريعة واكتشاف خيانات.


النصف الثاني من الأسبوع الطاقة ستتغير لأن القمر تربيع زحل وهذا يجعل البعض يميل للعزلة والاكتئاب وربما تزيد الخلافات بسبب أمور تتعلق بالدين أو الجنسية لذلك يجب تجنب المشاكل مع الإخوة أو الأشخاص الأكبر سنا.

وارد أن نسمع عن توترات دبلوماسية بين دول أو سحب سفراء أو قطع علاقات دبلوماسية وربما توقف حركة السفر  أو تعطيلها في بعض الدول.

وتستكمل: بتقل رغبتنا في التواصل ومع ذلك سنميل للأمور الروحية وهو وقت مناسب للتأمل ولكن بشرط ألا يكون تحت ضوء القمر المباشر، لا يفضل توقيع عقود او بداية شئ مهم ولا يصلح لقص الشعر، ستزيد مشاكل العظام تحديدا الأشخاص الذين يعانون من عرق النسا فانتبهوا.

 

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ستكون المشاعر العاطفية مبالغ فيها بعض الشيء والحنين للأشخاص ولكن لأن قمر البوس في المعارضة صعب تجدوا اعترافات عاطفية أو مبادرات.

هذا الأسبوع جيد لفتح الحسابات البنكية وللصلح وللمبادرات العاطفية وللتقديم على وظيفة أو سفر وللبعض تغيير مفاجئ في منصب أو ترقية.

سيكون هناك تولي شباب لأول مرة قيادة مناصب قيادية دولية مهمة أو تغييرات في أنظمة حكم بعض الدول وأغلب الذين يتولوا مناصب جديدة بيكونوا شباب أو سنهم أصغر من المعتاد لتلك الدول وبعض الدول سوف تغير دساتيرها أو  قوانين مهمة بها.

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