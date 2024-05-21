الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواليد الأبراج.. تعرف على تأثير دخول القمر في محيط برج الدلو

القمر
القمر

يتساءل كثير من المهتمين بعلم الفلك عن طاقتهم خلال تلك الفترة، خاصة عن تأثيرات دخول القمر محيط برج الدلو على حظوظهم وهو ما توضحه عالمة الفلك منى أحمد.

حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم الثلاثاء 21 مايو 2024

تقول منى، لـ"الدستور": "تتم ولادة القمر الجديد في محيط برج الدلو مما يؤثر على فكرة العمل الجماعي والشراكات فمع دخول القمر في محيط برج الدلو وايضًا بالاقتراب من كوكب بلوتو سوف تتجه الناس اكثر للعمل الفردي والفري لانس وهذا الذي سينجح فيه الكثير من الناس وتحديدا في كل ماهو مبتكر ومختلف لذلك يجب الاستعداد للأعوام القادمة.

لذلك يجب على مواليد الأبراج الفلكية المختلفة العمل على تطوير انفسهم، والبحث عن الشئ المتميزين فيه ومختلفين فيه وليس البحث عن الاسهل والاكثر انتشارا.

أي تاجر او اي شخص بيقدم اي خدمة من اي نوع يجب أن يقوم بربطها بالانترنت ويسوق لها جيدا عن طريق الاون لاين لان السنين القادمة سيختفي مفهوم المحلات والاسواق وكل الخدمات ستتحول اون لاين وبشكل سريع جدا.

تضيف: كوكب عطارد بينتقل لمدة 25 يوم أيضا في محيط برج الثور، وعطارد هو الكوكب المسؤول عن طريقة تفكيرنا وكلامنا وبيحكم وسائل النقل والمواصلات.

سيكون هناك مشاكل بوسائل نقل ومواصلات او بمواقع تواصل اجتماعي او بعض تطبيقات الموبايل وتحديدا التطبيقات المالية او البنوك والدفع ده ع المستوي الدولي وممكن هبوط مفاجئ لسعر بعض العملات.

بيزيد احيانا الخوف والتوتر تحديدا من اي خطوة تتعلق بالمال وممكن يكون في حدة وعصبية بالتعامل احيانا وتردد وبيزيد مشاكل الجهاز التنفسي شوية او التهاب الحلق وربما بمشاكل بقطاع الكهرباء او السولار والبترول.

في تلك الفترة  سوف تزيد حساسية الاسنان والامها والشكوي من الصداع ومشاكل النظر ويزيد التعرض لارتفاع ضغط الدم والتعرض للنزف من الانف.

ايضا التعرض للشمس ممكن أن يسبب ضربات شمس   والاطفال ممكن تتعرض لارتفاع في درجة الحرارة بشكل زائد ويمكن تعرضهم اكثر للجروح.

يشهد تولي شباب لاول مرة قيادة مناصب قيادية دولية مهمة او تغييرات في انظمة حكم بعض الدول واغلب اللذين يتولوها مناصب جديدة بيكونوا شباب او سنهم اصغر من المعتاد لتلك الدول وبعض الدول سوف تغير دساتيرها او  قوانين مهمة وبعض الدول قد تلغي خانة الديانة.

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