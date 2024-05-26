الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتشال سيارة سقطت فى ترعة المريوطية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

استخرج رجال الإنقاذ النهرى سيارة ملاكى سقطت في ترعة المريوطية بمنطقة البدرشين، ونتج عنها إصابة السائق وتم نقله للمستشفى.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بسقوط سيارة بترعة المريوطية في البدرشين، وانتقل رجال الإسعاف إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات.

وتبين أن عجلة القيادة اختلت من يد قائد السيارة، مما أدى إلى انحرافها عن الطريق وسقوطها بترعة المريوطية، ونتج عنها إصابة شخص، وتم نقله إلى المستشفي مع استخراج السيارة من داخل المياه.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

رجال الإنقاذ النهري سيارة ملاكي ل ترعة المريوطية منطقة البدرشين السائق النيابة غرفة عمليات النجدة

مواد متعلقة

بالأسماء.. مصرع فتاة وإصابة 13 فى حادث انقلاب ميكروباص بترعة بالدقهلية

مصرع طالب فى حادث مرورى بـصحراوى غرب المنيا

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى العياط

مصرع وإصابة شخصين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربى بسوهاج

الأكثر قراءة

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

عاجل| بتوجيهات رئاسية.. بشرى سارة من غرفة الحبوب بشأن رغيف الخبز

أسعار الأضاحي 2024.. كم وصل سعر الخروف البلدي قايم؟

عقبتان فى طريق عودة أشرف بن شرقى إلى الزمالك خلال الميركاتو الصيفى

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

بعد اجتماع باريس.. سر التفاؤل الأمريكى الإسرائيلى بشأن مفاوضات الهدنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

محمد عبدالعزيز

قبل أيام من عيده السنوي.. الإعلام في حديث الرئيس

خالد حريب

رسائل توشكى

محمد عبدالعزيز

بأعلى جودة وأقل تكلفة وأسرع وقت

محمد رفعت

حديث المكاشفة والرسائل المباشرة

الحسين عبدالرازق

مغول العصر!

سارة الشلقاني

الرئيس السيسى والإعلام: تكلّم حتى أراك

إسراء شوقي

حصاد قمح توشكى.. جزء جديد من الاختيار

صور

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى