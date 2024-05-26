انتشال سيارة سقطت فى ترعة المريوطية

استخرج رجال الإنقاذ النهرى سيارة ملاكى سقطت في ترعة المريوطية بمنطقة البدرشين، ونتج عنها إصابة السائق وتم نقله للمستشفى.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بسقوط سيارة بترعة المريوطية في البدرشين، وانتقل رجال الإسعاف إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات.

وتبين أن عجلة القيادة اختلت من يد قائد السيارة، مما أدى إلى انحرافها عن الطريق وسقوطها بترعة المريوطية، ونتج عنها إصابة شخص، وتم نقله إلى المستشفي مع استخراج السيارة من داخل المياه.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.