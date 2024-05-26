الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية (صور)

نائب رئيس هيئة المدن
نائب رئيس هيئة المدن في جولة بالعاصمة الادارية

أجرى المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة لعدد من المدن الجديدة، حيث تفقد مدينة حدائق العاصمة، برفقة المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد عمران مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد شوقي مدير إدارة التنمية بالهيئة، والمهندس هيثم أحمد معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن. 

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وفي مستهل الجولة ، تفقد مسئولوا هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير المدن وجهاز المدينة النواب والمعاونين ومديري الإدارات، الحى الأول لمتابعة أعمال التنمية والزراعة داخل الحى، ثم تم تفقد الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية بالمدينة.

وشدد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، على المتابعة والمرور الدوري علي الأعمال الجاري تنفيذها، وكذا إزالة كافة المخالفات والإشغالات والوصلات الخلسة بالحي، وزيادة الاهتمام بالمسطحات الخضراء وأعمال تطهير غرف التفيش الخاصة بالعمارات، مع رفع مستوى النظافة والزراعة ومراجعة أعمدة الإناره وتلافي أي ملاحظات بها.

مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية 

كما تفقد مسئولوا هيئة المجتمعات العمرانية، المرحلة الأولى من مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة (زهرة العاصمة)، مؤكدين على الاهتمام بأعمال الزراعة داخل المشروع. 

وأكد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، على ضرورة سرعة الانتهاء من المرحلة الثالثة لمشروع سكن العاملين، مع تذليل كافة العقبات التي تواجه المشروع. 

كما أكد المهندس أمين غنيم، على سرعة الانتهاء من المشروعات القومية والتنمية والارتقاء بالمدن الجديدة، استمرارًا لتكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية، مشددًا على ضرورة تقديم أفضل الخدمات التنموية للمواطن.

نائب رئيس هيئة المدن في جولة بالعاصمة الإدارية
نائب رئيس هيئة المدن في جولة بالعاصمة الإدارية
نائب رئيس هيئة المدن في جولة بالعاصمة الإدارية
نائب رئيس هيئة المدن في جولة بالعاصمة الإدارية
نائب رئيس هيئة المدن في جولة بالعاصمة الإدارية
نائب رئيس هيئة المدن في جولة بالعاصمة الإدارية
المرحلة الثالثة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية جهاز حدائق العاصمة جولة مكوكية هيئة المجتمعات

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