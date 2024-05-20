الإثنين 20 مايو 2024
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عمار مندور: بدء تسليم الإعلان الـ14 والـ15 بحدائق العاصمة في ديسمبر

المهندس عمار مندور
المهندس عمار مندور

أعلن المهندس عمار مندور رئيس جهاز حدائق العاصمة، عن تفاصيل تسليم مشروع سكن لكل المصريين محور متوسطي الدخل   للإعلان الـ 14 و15 بمنطقة 2350 فدان 

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أكد المهندس عمار مندور أن مشروع "سكن لكل المصريين"، الذي يعتبر محورًا متوسطي الدخل، يقترب من الانتهاء من أعمال التشطيب النهائية. ويتم تنفيذ 7368 وحدة سكنية بواقع 307 عمارة سكنية، حيث من المقرر تسليمها للمستفيدين في الإعلان رقم 14 و15. وتشمل الوحدات نماذج بمساحات 100 متر مربع، 110 متر مربع، و120 متر مربع.

وأوضح رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة أنه من المتوقع تسليم 7368 وحدة سكنية للمستفيدين في الإعلان رقم 14 و15 خلال شهر مارس 2025 المقبل.

تمامًا، إليك النص بعد التدقيق والتصحيح:

وقال المهندس عمار مندور إنه سيتم تسليم عدد 3069 وحدة سكنية بواقع 127 عمارة في مشروع "سكن لكل المصريين" محور محدودي الدخل، وهي نموذج 75 متر مربع. تتضمن الوحدة غرفتين وصالة، وسيبدأ التسليم في شهر ديسمبر 2024.

وأشار رئيس جهاز حدائق العاصمة إلى أن مشروع "سكن لكل المصريين" محور محدودي الدخل يشمل كافة الخدمات التي يستفيد منها المواطنون، بما في ذلك المدارس (تعليم أساسي واعدادي وثانوي)، والحضانات، والملاعب، والوحدات الصحية، والأسواق التجارية (نموذج 8 محلات تجارية وصيدليات)، بالإضافة إلى أماكن انتظار السيارات والمسطحات الخضراء بالمشروع.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم الانتهاء من التشطيبات النهائية للوحدات السكنية التي سيتم تسليمها خلال شهر ديسمبر المقبل، بجودة عالية واستخدام الخامات المطلوبة وفقًا لتعليمات المكتب الدعم الفني بوزارة الإسكان.

كما أكد ضرورة تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتوجيهات المهندس آمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتطوير وتنمية المدن الجديدة بأهمية تنفيذ المشاريع المبادرة الرئاسية.

 

للإعلان ال14 الوفد ديسمبر تسليم الوحدات سكن المصريين حدائق العاصمة

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