موعد بداية شهر ذو الحجة 1445-2024 فلكيا وعيد الأضحى المبارك

شهر ذو الحجة هو الشهر الثاني عشر من السنة الهجرية وأحد الأشهر الحرم الأربعة، ويُعتبر ذو الحجة شهرًا مباركًا لدى المسلمين، حيث تقام فيه مناسك الحج التي تعد من أهم الشعائر الإسلامية، وكذلك، يأتي فيه عيد الأضحى المبارك، الذي يحتفل فيه المسلمون حول العالم.

موعد بداية شهر ذو الحجة 1445هـ

في عام 2024، من المتوقع أن يبدأ شهر ذو الحجة 1445هـ فلكيًّا الجمعة 7 يونيو 2024، ومع ذلك، يجب ملاحظة أن التواريخ الهجرية تعتمد بشكل أساسي على رؤية الهلال، ولذلك يمكن أن يختلف الموعد بناءً على رؤية الهلال في كل بلد.

وتشهد بداية ذو الحجة أداء فريضة الحج، حيث يتوافد المسلمون من مختلف بقاع الأرض إلى مكة المكرمة لأداء هذه الشعيرة العظيمة.

ويعد اليوم التاسع من ذو الحجة، يوم عرفة، فلكيًّا السبت 15 يونيو 2024، من أهم أيام هذا الشهر، إذ يقف فيه الحجاج على جبل عرفات، متممين بذلك أحد أركان الحج الأساسية.

أما اليوم العاشر من ذو الحجة، فيُحتفل بعيد الأضحى المبارك، الذي يستمر عادةً لأربعة أيام، يُذبح فيه الأضاحي تقربًا إلى الله وتوزع لحومها على الأقارب والفقراء.

ويعتبر شهر ذو الحجة من أهم الأشهر في التقويم الهجري، حيث يجمع بين الفرائض والشعائر الدينية، ويحتفي فيه المسلمون بالعديد من المناسبات الدينية الهامة.

بداية صيام العشر الأوائل من ذو الحجة

وفق الحسابات الفلكية لمعهد بحوث الفلك، فأن غرة شهر ذو الحجة للعام الهجري 1445 والموافق هذا العام 7 يونيو 2024 ومنه يبدأ صيام العشر الأوائل من ذو الحجة وصيام يوم عرفة 2024.

الأعمال المستحبة في ذو الحجة

ويعد أداء شعائر الحج والعُمرة أفضل الأعمال المستحبة في ذي الحِجة، إذ ثبت في الصحيح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي-عليه الصلاة والسلام- قال: "العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِما بيْنَهُمَا، والحَجُّ المَبْرُورُ ليسَ له جَزَاءٌ إلَّا الجَنَّةُ".