السعفة الفضية.. إنجاز تاريخي لبوليوود في الدورة 77 لمهرجان كان السينمائي

انتهى للتو حفل توزيع جوائز الأفلام المتنافسة في الدورة الـ 77 لمهرجان كان السينمائي الدولي، وشهد هذا الحفل مفاجأة مذهلة للسينما الهندية، التي غابت عن المنافسة الرسمية للمهرجان لمدة 30 عامًا، لتحقق في الدورة الحالية انتصارًا تاريخيًا عبر دخول السجلات التاريخية لمهرجان كان.

وللمرة الأولى منذ 30 عامًا، شارك فيلم "All We Imagine As Light" الهندي في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي، حيث نافس على الجائزة الكبرى وحقق انتصارًا كبيرًا بفوزه بجائزة السعفة الفضية، وهي ثاني أهم جائزة بعد الجائزة الذهبية.

الفيلم من إخراج بايال كاباديا، وتدور قصته في مدينة مومباي، حيث تواجه الممرضة "برابها" بعض الارتباكات التي تعطل مسار حياتها اليومية بعد تلقيها هدية غير متوقعة من زوجها المنفصل. وفي الوقت نفسه، تتصارع زميلتها الأصغر سنًا "آنو" مع مشاكلها الخاصة، وذلك حتى تجد نفسها مع حبيبها في نهاية المطاف.

السعفة الذهبية لمهرجان كان بدورته 77

فاز المخرج الامريكي شون بيكر، بجائزة السعفة الذهبية عن فيلم "Anora"، خلال حفل ختام مهرجان كان السينمائي بدورته الـ77، وفيلم Anora وهو فيلم رومانسي يروي قصة عاطفية ملتهبة بين راقصة غامضة، ميكي ماديسون، وابن ثري من أسرة روسية، بدوره مارك إيدلشتين.

يعد بيكر أول مخرج أمريكي يحصد هذه الجائزة منذ فوز تيرينس ماليك بفيلم "شجرة الحياة" عام 2011. و"أنورا" هو الفيلم الثالث لبيكر الذي يعرض في مهرجان كان، بعد "مشروع فلوريدا" و"ريد روكيت".