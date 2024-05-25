جوائز مهرجان كان.. شون بيكر يحصل على السعفة الذهبية عن فيلمه Anora

فاز المخرج الامريكي شون بيكر، بجائزة السعفة الذهبية عن فيلم "Anora"، خلال حفل ختام مهرجان كان السينمائي بدورته الـ77، وفيلم Anora وهو فيلم رومانسي يروي قصة عاطفية ملتهبة بين راقصة غامضة، ميكي ماديسون، وابن ثري من أسرة روسية، بدوره مارك إيدلشتين.

يعد بيكر أول مخرج أمريكي يحصد هذه الجائزة منذ فوز تيرينس ماليك بفيلم "شجرة الحياة" عام 2011. و"أنورا" هو الفيلم الثالث لبيكر الذي يعرض في مهرجان كان، بعد "مشروع فلوريدا" و"ريد روكيت".

تفاصيل حفل ختام مهرجان كان بدورته 77

في حفل توزيع جوائز مهرجان كان السينمائي لعام 2024، كانت نجمة فيلم "Call My Agent"، كاميل كوتين، مُقدمة الحفل، وغريتا جيرويج كانت رئيسة لجنة التحكيم التي ضمت العديد من الشخصيات البارزة في عالم السينما، مثل المخرج الإسباني خوان أنطونيو بايونا، والممثل وكاتب السيناريو التركي إبرو سيلان، والممثل الإيطالي بييرفرانشيسكو فافينو، والممثلة الأمريكية ليلي جلادستون، والمخرج الياباني هيروكازو كوريدا، والممثلة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، بالإضافة إلى النجمين الفرنسيين إيفا جرين وعمر سي.

يُذكر أن مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ77، قد عَرض في مسابقاته الأساسية، و10 من برامجه الموازية، حوالي 186 فيلمًا. منها 22 فيلمًا في المسابقة الرسمية، و18 في مسابقة نظرة ما، و10 أفلام في قسم خارج المسابقة، بخلاف 4 أفلام في قسم عروض منتصف الليل، و8 أفلام في قسم العروض الأولى، و14 فيلمًا في قسم العروض الخاصة.