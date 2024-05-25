أسطورة هوليوود.. تكريم المخرج العالمي جورج لوكاس في ختام مهرجان كان السينمائي

انطلقت، منذ قليل، السجادة الحمراء لختام مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ77، حيث سيتم إعلان الجوائز النهائية اليوم، وتكريم المخرج العالمي جورج لوكاس بالسعفة الذهبية الفخرية، والتي حصلت عليها النجمة ميريل ستريب في حفل الافتتاح، وبهذه المناسبة نلقي الضوء على أبرز مشوار المخرج العالمي.

تكريم جورج لوكاس في مهرجان كان

لوكاس شارك لأول مرة في مهرجان كان عام 1971 بفيلم الخيال العلمي THX 1138.

تكريمه في مهرجان كان لم يقتصر على الحفل الرسمي فحسب، بل شمل تكريمه أيضًا عبر حساب موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وموقع المهرجان على الإنترنت.

وفي بيان لإدارة المهرجان، وصفوا لوكاس بأنه "أسطورة هوليوود"، مشيرين إلى إسهاماته البارزة في صناعة السينما من خلال سلسلتي Star Wars وIndiana Jones، واصفين إياه بالمبدع الذي جمع بين الترفيه والابتكار والشغف بالسينما والتكنولوجيا.

من هو؟

جورج لوكاس، المولود في موديستو، كاليفورنيا، في 14 مايو 1944، هو مخرج ومنتج وكاتب سيناريو عالمي الشهير.

يعود اهتمامه بصناعة الأفلام إلى طفولته، حيث كان يهوى قراءة قصص المغامرات وجمع الكتب المصورة، وقد بدأ مشواره السينمائي الاحترافي بعد حصوله على درجة البكالوريوس من جامعة كاليفورنيا الجنوبية، حيث قام بإنتاج عدة أفلام طلابية ناجحة.

أسس لوكاس شركة الإنتاج السينمائي Lucasfilm Ltd في عام 1971، ومنذ ذلك الحين قدم العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، معظمها تحت علامة Star Wars وIndiana Jones. كما حصل على العديد من الجوائز والترشيحات خلال مسيرته المهنية، بما في ذلك جائزة الأوسكار الشرفية Irving G. Thalberg Memorial Award عام 1992.

أفلامه الأعلى دخلًا

تعتبر أفلامه من بين أعلى الأفلام دخلًا في تاريخ هوليوود، وحققت شهرة عالمية واسعة. في عام 2024، أصبح لوكاس أغنى المشاهير في العالم، حيث تقدر ثروته بأكثر من 5.5 مليار دولار، وفقًا لقائمة فوربس السنوية للمليارديرات حول العالم.

يعتبر لوكاس شخصية أيقونية في عالم صناعة السينما، حيث جمع بين الإبداع والابتكار في أعماله التي تركت بصمة لا تنسى في تاريخ السينما العالمية.

باختصار، جورج لوكاس هو مخرج ومنتج وكاتب سيناريو عالمي اشتهر بإبداعه في إحداث ثورة في عالم السينما من خلال أعماله الرائدة مثل سلسلة أفلام Star Wars وسلسلة Indiana Jones.

ويعد تكريمه بالسعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان ختامًا لمسيرة حافلة بالإبداع والنجاح في عالم الفن السابع.