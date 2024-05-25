جوائز مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ77.. القائمة الكاملة

اختُتمت فعاليات الدورة الـ77 لمهرجان كان السينمائي بعد مدة استمرت عشرة أيام، جمعت خلالها أبرز صناع ونجوم السينما من مختلف أنحاء العالم. لاحظ الحضور العربي القوي والملفت هذا العام، وفي نهاية المهرجان، حاز فيلم "Anora" على جائزة السعفة الذهبية، التي تعتبر أرفع جائزة في هذا الحدث السينمائي البارز.

الدستور يرصد قائمة الجوائز كاملة لمهرجان كان.. وكانت كالآتي: