السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جوائز مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ77.. القائمة الكاملة

مهرجان كان
مهرجان كان

اختُتمت فعاليات الدورة الـ77 لمهرجان كان السينمائي بعد مدة استمرت عشرة أيام، جمعت خلالها أبرز صناع ونجوم السينما من مختلف أنحاء العالم. لاحظ الحضور العربي القوي والملفت هذا العام، وفي نهاية المهرجان، حاز فيلم "Anora" على جائزة السعفة الذهبية، التي تعتبر أرفع جائزة في هذا الحدث السينمائي البارز.

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جوائز مهرجان كان.. شون بيكر يحصل على السعفة الذهبية عن فيلمه Anora

الدستور يرصد قائمة الجوائز كاملة لمهرجان كان.. وكانت كالآتي:

  • جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي 77:  فيلم Anora للمخرج الأمريكي شون بيكر.
  • جائزة جراند بريكس "الجائزة الكبرى" في مهرجان كان الـ77: فيلم All We Imagine as Light لـ بايال كاباديا.
  • جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان كان الـ77: "The Man Who Could Not Remain Silent" لـ نيبوجشا سلييبكوفيتش.
  • جائزة Caméra d'Or لأفضل أول تجربة سينمائية لمخرج لفيلم: هافدان أولمان توندي عن فيلم Armand.
  • جائزة أفضل ممثل في مهرجان كان السينمائي الـ77: جيسي بليمنز عن فيلم Kinds of Kindness.
  • جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي الـ77: مناصفة لكل من كارلا صوفيا غاسكون، زوي سالدانا، سيلينا غوميز وأدريانا باز عن فيلم عن فيلمEMILIA PÉREZ.
  • جائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان السينمائي الـ77: كورالي فارجيت عن فيلم The Substance.
  • جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان كان السينمائي الـ77: فيلم Emilia Pérez إخراج جاك أوديار.
  • جائزة أفضل مخرج في مهرجان كان السينمائي الـ77: المخرج ميغال غوميز عن إخراج فيلم GRAND TOUR.
  • تنويه خاص لأفضل فيلم قصير: فيلمBad for a moment للمخرج دانيال سواريز.
  • تنويه خاص في جائزة الكاميرا الذهبية: فيلم Mongrel للمخرج تشيانغ وي ليانغ، يو تشياو ين.
  • جائزة خاصة من لجنة التحكيم: المخرج محمد روسلوف عن فيلم THE SEED OF THE SACRED FIG.
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