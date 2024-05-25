السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الاتصالات: توجيهات رئاسية بإنشاء مركز للإبداع التكنولوجي بكل محافظة

جريدة الدستور

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إننا نخطط لإنشاء نحو  7 مراكز إبداع مصر الرقمية خلال العام الجاري بعدد من المحافظات ونستهدف تحقيق إنشاء مركز في كل محافظة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

إنشاء ٢٠ مركزا للإبداع التكنولوجي 


وأكد وزير الاتصالات خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لافتتاح قمة تكني لريادة الأعمال، اليوم السبت، أن  وزارة  الاتصالات نفذت  خطة إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية في 2018، وكان عدد المراكز 3 فقط وارتفع ليصبح 11 مركزا بنهاية عام ٢٠٢٣ وواصلت الدولة جهودها لإنشاء عدد من المراكز ليصبح العدد 20 مركزا خلال العام الجاري.

وأوضح الدكتور  عمرو طلعت، أننا نخطط لتنفيذ الحاضنة الثالثة في الذكاء الاصطناعي لاحتضان الشركات الناشئة في القاهرة، ويأتي ذلك لدعم الشركات الناشئة بالإضافة إلى الحزم المقدمة من الحكومة لدعمها.

وذكر الوزير  أن عملية تنفيذ مراكز إبداع مصر، تأتي لتوفير موارد بشرية مدربة تغطي احتياجات الشركات العالمية والشركات الناشئة.

 

انطلاق قمة تكني 

 

وانطلقت النسخة الثالثة من قمة تكني القاهرة، الحدث الدولي الأكبر في منطقة البحر المتوسط المتخصصة في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا وريادة الأعمال مساء اليوم  وتستمر حتى يوم 27 مايو، بمركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بقصر السلطان حسين كامل، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتأتي النسخة الثالثة من قمة تكني القاهرة تحت رعاية وبالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة، وتستمر فعاليات اليومين الثاني والثالث في استاد القاهرة الدولي.

كما تضم القائمة عدة جهات مشاركة تشمل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، واتحاد الغرف التجارية المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمصرية للاتصالات.

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