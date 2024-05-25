وزير الاتصالات يفتتح مبنى منطقة بريد الإسماعيلية والمكتب الرئيسي (صور)

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية في ديوان عام المحافظة؛ في مستهل زيارته للمحافظة لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

وناقش الوزير خلال الاجتماع مستجدات العمل فى عدد من المشروعات التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، والتى من أبرزها المتعلقة بمجالات التحول الرقمى، وتطوير البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى المشروعات التى تنفذها الوزارة في قرى حياة كريمة بالمحافظة.

وافتتح الدكتور عمرو طلعت، واللواء شريف فهمى بشارة مبنى منطقة بريد الإسماعيلية، ومكتب بريد الإسماعيلية الرئيسى بعد تطويرهما وتزويدهما بأحدث الحلول والنظم التكنولوجية وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطوير البريد المصرى ورفع كفاءة فروعه على مستوى الجمهورية؛ لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة وخدمات مصر الرقمية بصورة متميزة للمواطنين فى جميع المحافظات. حيث كان فى استقبالهما عبده علوان نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق البريدية.

هذا ويتكون مبنى منطقة بريد الإسماعيلية من خمسة طوابق تضم جميع أعمال منطقة الإسماعيلية الادارية واللوجستية والخدمية؛ ويضم مركز حركة وخزينة رئيسية ومكاتب إدارية بالإضافة الى مكتب بريد الاسماعيلية الرئيسى بالدور الأرضى.

افتتاح مكتب بريد الاسماعيلية

ويأتى افتتاح مكتب بريد الاسماعيلية الرئيسى، ومبنى منطقة بريد الاسماعيلية فى إطار خطة الهيئة القومية للبريد لتطوير مكاتب البريد وتحسين بيئة العمل بكافة المكاتب والمبانى الإدارية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وتحويلها إلى منافذ متطورة تقدم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة التى يحتاجها المواطنين بصورة حضارية تليق بالمواطن فى جميع أنحاء الجمهورية بالاعتماد على أحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة؛ وعاملين مدربين على أعلى مستوى احترافى لضمان جودة وكفاءة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.



وخلال جولته داخل مكتب بريد الإسماعيلية الرئيسى دار حوار مفتوح بين الدكتور عمرو طلعت وعدد من المواطنين المتواجدين داخل المكتب؛ حيث استفسر الدكتور عمرو طلعت عن أراءهم حول مدى جودة الخدمات المقدمة لهم، واستمع إلى مقترحاتهم حول مزيد من التطوير.

كذلك تحدث الدكتور عمرو طلعت مع العاملين وأثني على مجهوداتهم؛ وطالبهم ببذل أقصى الجهود في سبيل توفير الخدمات المقدمة للمواطنين بكفاءة ويسر.

جدير بالذكر أن مكتب بريد الاسماعيلية الرئيسى يقدم للمواطنين العديد من الخدمات، مثل " صرف المعاشات، سداد مخالفات المرور"، إضافة إلى الحسابات الجارية، والحوالات المحلية والدولية، وخدمات الأحوال المدنية وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وخدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضي، والمكتب مزود بعدد ٢ ماكينة صراف آلى "ATM" تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، كما أنه مزود بأحدث أنظمة المراقبة وإنذار الحريق والسرقة وأجهزة الـ"UPS".

ويصل عدد مكاتب البريد فى منطقة بريد الاسماعيلية إلى ٥٧ مكتب بريد؛ حيث تم تطوير ٤٢ مكتب بريد تشمل ٤ مكاتب بريد ضمن مبادرة حياة كريمة تم تطويرها بالكامل وجارى تطوير باقى مكاتب المنطقة.



وفي سياق متصل؛ قام الدكتور عمرو طلعت، واللواء شريف فهمى بشارة بزيارة تفقدية لمركز خدمة عملاء المصرية للاتصالات بمنطقة السلطان حسين الذى يقدم خدماته لأكثر من 28625 عميلًا، وكان فى استقبالهما المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات.



وأوضح المهندس محمد نصر أن الشركة المصرية للاتصالات تحرص على مواكبة التغيرات المتسارعة في احتياجات العملاء وتطور متطلباتهم، وتسعى دومًا إلى تقديم خدمات مبتكرة وتحسين تجربة العملاء والحفاظ على ريادتها لسوق الاتصالات المصري، كما أكد على حرص الشركة على الاستماع مباشرة من الزملاء في المواقع المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية لضمان التحسين المستمر في مستوى الخدمات المقدمة".

هذا وتتضمن الخدمات التى يقدمها مركز خدمة عملاء السلطان حسين كافة خدمات الاتصالات المتكاملة بما فى ذلك الخطوط الأرضية وخطوط المحمول وخدمات الإنترنت المنزلي، بالإضافة إلى خدمات الشهر العقارى والتوثيق التى توفرها الشركة المصرية للاتصالات فى عدد من مراكز خدمة العملاء التابعة لها منذ عام 2022، وذلك تيسيرًا على المواطنين الراغبين فى الحصول على هذه الخدمات وتماشيًا مع خطط التحول الرقمى وتطوير وتحسين مستوى منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات كما يوفر المركز خدمة استلام تذاكر مباريات الدورى العام المصرى بالتعاون مع شركة تذكرتي" بعد حجزها على الموقع المخصص لذلك.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت يزور اليوم محافظة الإسماعيلية لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في المحافظة؛ ومن المقرر أن تتضمن الزيارة؛ تفقد مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بجامعة قناة السويس.