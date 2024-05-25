السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الاتصالات يفتتح سنترال السلطان حسين بالإسماعيلية

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم السبت، سنترال السلطان حسين بالإسماعيلية يرافقه اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية. 

افتتاح مكتب البريد الرئيسى 

كما افتتح مكتب بريد الإسماعيلية الرئيسي وأشار الوزير إلى أنه ستتم إضافة 4 مكاتب بريد بالمحافظة خلال هذا العام.

إضافة 450 برج اتصالات جديدة

وقال  “طلعت” إن لمحافظة الإسماعيلية أهمية كبرى في احتضان عدد كبير من الشركات الناشئة، التي توفر آلاف فرص العمل للشباب.

ولفت إلى أن وزارة الاتصالات تعمل على زيادة عدد المكاتب البريدية في محافظة الإسماعيلية، لتسهيل كل الخدمات أمام المواطنين، خاصة صرف المعاشات وإرسال واستقبال الحوالات.

كما أكد الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات تعمل على إضافة في أبراج اتصالات جديدة في محافظة الإسماعيلية، ليصل الإجمالي إلى ما يقرب من 450 برجا جديدا قبل نهاية العام الجاري.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن الوزارة تعمل على إحلال وتطوير وتحويل الشبكات القديمة إلى شبكات الألياف الضوئية، مؤكدا على دور الوزارة في احتضان الشركات الناشئة وخدمة رواد الأعمال، لما يسهم في زيادة النمو الاقتصادي باعتبار أن قطاع الاتصالات الأعلى نموا في مصر.

وذكر أن الوزارة تعمل على التوسع في معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات، مع متابعة فعاليات التدريب لأبناء محافظة الإسماعيلية.

ووصل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمحافظة الإسماعيلية، لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات  الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، وكان في انتظاره اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

ويتفقد الدكتور عمرو طلعت، اليوم السبت 25-5-2024، مركز إبداع مصر الرقمية في جامعة قناة السويس، ويلتقي الشباب المتدربين والملتحقين بمبادرات الوزارة الخاصة بنشر ثقافة الابتكار ودعم ريادة الأعمال لدى الشباب وبناء القدرات في التخصصات التكنولوجية.

ويستهدف مركز إبداع مصر الرقمية بمحافظة الإسماعيلية تهيئة البيئة المحفزة للإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال وتنمية المهارات الرقمية للشباب بالمحافظة.

افتتح عمرو طلعت سنترال السلطان حسين الإسماعيلية شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية

مواد متعلقة

وزير الاتصالات يفتتح مشروعات تكنولوجية بالإسماعيلية اليوم

الأكثر قراءة

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

قرار عاجل من النيابة ضد "سفاح التجمع"

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

سفاح التجمع الخامس.. القصة الكاملة لنهاية لغز "غرفة الموت"

خيوط متشابكة فى قضية سفاح التجمع.. الكاميرات تكشف سرًا مخفيًا والجانى ينهار

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

نبوءة من رحم "زينب"

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نيرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى

اليوم 232 للعدوان.. الاحتلال يكثف قصفه على غزة وعدد الشهداء يلامس 36 ألفًا

تفنيد أكاذيب الاحتلال.. لماذا لا تُدخل إسرائيل المساعدات إلى غزة من خلال معابرها الستة؟