وزير الاتصالات يفتتح سنترال السلطان حسين بالإسماعيلية

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم السبت، سنترال السلطان حسين بالإسماعيلية يرافقه اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

افتتاح مكتب البريد الرئيسى

كما افتتح مكتب بريد الإسماعيلية الرئيسي وأشار الوزير إلى أنه ستتم إضافة 4 مكاتب بريد بالمحافظة خلال هذا العام.

إضافة 450 برج اتصالات جديدة

وقال “طلعت” إن لمحافظة الإسماعيلية أهمية كبرى في احتضان عدد كبير من الشركات الناشئة، التي توفر آلاف فرص العمل للشباب.

ولفت إلى أن وزارة الاتصالات تعمل على زيادة عدد المكاتب البريدية في محافظة الإسماعيلية، لتسهيل كل الخدمات أمام المواطنين، خاصة صرف المعاشات وإرسال واستقبال الحوالات.

كما أكد الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات تعمل على إضافة في أبراج اتصالات جديدة في محافظة الإسماعيلية، ليصل الإجمالي إلى ما يقرب من 450 برجا جديدا قبل نهاية العام الجاري.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن الوزارة تعمل على إحلال وتطوير وتحويل الشبكات القديمة إلى شبكات الألياف الضوئية، مؤكدا على دور الوزارة في احتضان الشركات الناشئة وخدمة رواد الأعمال، لما يسهم في زيادة النمو الاقتصادي باعتبار أن قطاع الاتصالات الأعلى نموا في مصر.

وذكر أن الوزارة تعمل على التوسع في معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات، مع متابعة فعاليات التدريب لأبناء محافظة الإسماعيلية.

ووصل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمحافظة الإسماعيلية، لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، وكان في انتظاره اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

ويتفقد الدكتور عمرو طلعت، اليوم السبت 25-5-2024، مركز إبداع مصر الرقمية في جامعة قناة السويس، ويلتقي الشباب المتدربين والملتحقين بمبادرات الوزارة الخاصة بنشر ثقافة الابتكار ودعم ريادة الأعمال لدى الشباب وبناء القدرات في التخصصات التكنولوجية.

ويستهدف مركز إبداع مصر الرقمية بمحافظة الإسماعيلية تهيئة البيئة المحفزة للإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال وتنمية المهارات الرقمية للشباب بالمحافظة.