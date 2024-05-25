السبت 25 مايو 2024
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مستشار وزير الاتصالات: مبادرة رواد مصر الرقمية تستهدف 30 ألف متدرب سنويا

الدكتورة هدى بركة
الدكتورة هدى بركة

قالت  الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات، إن مبادرة أجيال مصر الرقمية تستهدف جميع الفئات من كل المحافظات، وتشمل جميع الكليات والتخصصات العلمية.

وتابعت مستشار وزير الاتصالات، خلال جولة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات لمعهد تكنولوجيا المعلومات، أن المعهد يوفر 4 مبادرات تستهدف آلاف الشباب.

مبادرة رواد مصر الرقمية تستهدف 30 ألف متدرب سنويا

وذكرت أن مبادرة براعم مصر الرقمية، تستهدف الأطفال من 4 إلى 6 ابتدائي، موضحة أن عدد المتدربين وصل إلى 100 متدرب سنويا.

كما أشارت إلى أن مبادرة أشبال مصر الرقمية، تستهدف 5 مستويات، ويتم تدريب ما يقرب من 140 طالبا بزيادة 100% عن العام الماضي.

فيما أوضحت أن مبادرة رواد مصر الرقمية من أهم مبادرات معهد تكنولوجيا المعلومات، حيث تستهدف 90 ألف طالب وطالبة وخريج وخريجة خلال 3 سنوات أي ما يعادل 30 ألف سنويا، وتكون فترة التدريب 6 أشهر.

وذكرت مستشار وزير الاتصالات، أن مبادرة رواد مصر الرقمية، تستهدف جميع الكليات والتخصصات وتشمل تطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وتابعت أن مبادرة بناة مصر الرقمية، تشمل المتفوقين فقط، وتم إطلاقها لتخصصات معينة أهمها الهندسة والتجارة، ومنها يحصل المتدرب على ماجستير مهني من إحدى الجامعات المرموقة.

الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات أجيال مصر الرقمية جميع الكليات الدكتور عمرو طلعت

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