السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متى يبدأ الحج ومتى ينتهي 2024؟.. الإفتاء تجيب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

متى يبدأ الحج ومتى ينتهى 2024؟ من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها باستخدام مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

متى يبدأ الحج ومتى ينتهى 2024؟

أجابت دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر على صفحتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول احد الأسئلة التى وردت إليها بخصوص الحج ومناسكه وكان السؤال متى يبدأ الحج ومتى ينتهى 2024؟

موعد بدأ الحج

وقالت دار الإفتاء أن الحج يبدأ بأداء مناسكه في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة ويُسمى بيوم التروية، حيث يتجه الحاج إلى منى فيصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء جماعة بقدر الاستطاعة مع قصر الصلاة الرباعية، ويبيت الحاج ليلته فيها وهي ليلة الوقوف بعرفة.

"تعظيم شعائر الحج".. لقاء تثقيفى لخريجى الأزهر بمطروح

وأوضحت  دار الإفتاء خلال البث المباشر أن التوجه إلى مُنى والمبيت فيها أمر مستحب وليس فرضاً، إلّا أن المسلم يحرص على الالتزام والاقتداء بمنهج رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- حسب قدرته واستطاعته.

موعد انتهاء الحج 

وأستطردت الإفتاء قائلة أن وقت انتهاء مناسك الحج حينما ينتهي الحاج من أداء مناسك الحج بانتهاء تأدية طواف الوداع، ولا يقوم الحاج بهإلا  عند الانتهاء من تأدية جميع المناسك، وهو ما يكون بالتحلل الذي ينقسم إلى مرحلتين هما: التحلل الأول يبدأ وقته فجر يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، ويبدأ عند الشافعية في منتصف الليل، ويكون التحلل باختيار الحاج عملين من ثلاثة أعمال وهي: رمي جمرة العقبة، والحلق، وطواف الإفاضة، وبذلك يحل له جميع ما كان محظوراً عليه باستثناء النساء.

التحلل الثاني: يبدأ وقته فجر يوم النحر، ويكون التحلل بأداء الحاج لطواف الإفاضة فيحل له النساء، ويكمل الحاج مناسك منى وقد تحلل من إحرامه، وإن أتم المناسك وأنهى رمي الجمرات جاز له النفير منها بعد زوال شمس اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، وإن كان من المستحسن التأخر لليوم الثالث عشر فيتمّ رمي الجمرات ثم ينفر بعد الزوال.

متي يبدا الحج ينتهي مغربية متى يبدأ الحج موعد بدأ الحج موعد انتهاء الحج

مواد متعلقة

السعودية ترفع جاهزيتها للتصدي للحوادث والهجمات السيبرانية خلال موسم الحج

الأكثر قراءة

هيئة البث الإسرائيلية: مستعدون لسحب القوات من معبر رفح لاعتبارات سياسية وعسكرية

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

مصدر: «سفاح التجمع» متعدد العلاقات النسائية ويحمل جنسيتين

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

بينى جانتس يدعو نتنياهو لمحاسبة نجله عقب نشره فيديو يدعو للتمرد العسكرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

حصاد قمح توشكى.. جزء جديد من الاختيار

علي ترك

إلى وزراء مصر «تعلموا من حكمدار العاصمة»

عبدالله شريف

الرئيس السيسى والإعلام.. رسائل لا تتوقف

محمد عبدالناصر

محمد عبدالناصر يكتب: الرئيس السيسي ينتصر للإعلام

د.أحمد الخميسى

نبيذ الشرق

ماجد حبته

توشكى.. كمان وكمان

د. منى حلمى

نبوءة من رحم "زينب"

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

صور

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

استاد القاهرة "كامل العدد" قبل ساعتين من المباراة

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى