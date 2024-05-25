متى يبدأ الحج ومتى ينتهي 2024؟.. الإفتاء تجيب

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متى يبدأ الحج ومتى ينتهى 2024؟

أجابت دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر على صفحتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول احد الأسئلة التى وردت إليها بخصوص الحج ومناسكه وكان السؤال متى يبدأ الحج ومتى ينتهى 2024؟

موعد بدأ الحج

وقالت دار الإفتاء أن الحج يبدأ بأداء مناسكه في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة ويُسمى بيوم التروية، حيث يتجه الحاج إلى منى فيصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء جماعة بقدر الاستطاعة مع قصر الصلاة الرباعية، ويبيت الحاج ليلته فيها وهي ليلة الوقوف بعرفة.

وأوضحت دار الإفتاء خلال البث المباشر أن التوجه إلى مُنى والمبيت فيها أمر مستحب وليس فرضاً، إلّا أن المسلم يحرص على الالتزام والاقتداء بمنهج رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- حسب قدرته واستطاعته.

موعد انتهاء الحج

وأستطردت الإفتاء قائلة أن وقت انتهاء مناسك الحج حينما ينتهي الحاج من أداء مناسك الحج بانتهاء تأدية طواف الوداع، ولا يقوم الحاج بهإلا عند الانتهاء من تأدية جميع المناسك، وهو ما يكون بالتحلل الذي ينقسم إلى مرحلتين هما: التحلل الأول يبدأ وقته فجر يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، ويبدأ عند الشافعية في منتصف الليل، ويكون التحلل باختيار الحاج عملين من ثلاثة أعمال وهي: رمي جمرة العقبة، والحلق، وطواف الإفاضة، وبذلك يحل له جميع ما كان محظوراً عليه باستثناء النساء.

التحلل الثاني: يبدأ وقته فجر يوم النحر، ويكون التحلل بأداء الحاج لطواف الإفاضة فيحل له النساء، ويكمل الحاج مناسك منى وقد تحلل من إحرامه، وإن أتم المناسك وأنهى رمي الجمرات جاز له النفير منها بعد زوال شمس اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، وإن كان من المستحسن التأخر لليوم الثالث عشر فيتمّ رمي الجمرات ثم ينفر بعد الزوال.