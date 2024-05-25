25 دقيقة.. تقدم أهلاوي مبكر وسيطرة من جانب الترجي

مرت 25 دقيقة من مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومازال المارد الأحمر متقدمًا بهدف دون رد.

توقفت المباراة في الثواني الأخيرة بعد سقوط محمد أمين توجاي للإصابة.

وضغط الأهلي من بداية المباراة من أجل تسجيل هدف التقدم في شباك الترجي.

واستطاع رامي ربيعة أن يسجل هدف التقدم في شباك الترجي في الدقيقة الرابعة بعد رأسية ارتطمت في قدم أهولو وخدعت الحارس أمان الله مميش وسكنت الشباك.

في الدقيقة 13 احتجاجات من لاعبي الترجي بوجود ركلة جزاء بعد لمسة يد على إمام عاشور لكن الحكم طالب باستمرار اللعب.

انطلق إمام عاشور قبل أن يتدخل الدفاع لتصل الكرة إلى وسام أبو علي الذي سدد الكرة قوية في الشباك الجانبية لتضيع فرصة الهدف الثاني.

توقفت المباراة في الدقيقة 19 بعد إصابة مروان عطية نتيجة تدخل عنيف من روجر أهولو.

الحكم منح اللاعب بطاقة صفراء ومطالبات من محمد عبد المنعم بالعودة إلى VAR ومنحه بطاقة حمراء نتيجة التدخل العنيف.

هتافات من جماهير الأهلي لـ علي معلول نجم الفريق المصاب بقطع جزئي في وتر أكيليس.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: ‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد.

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خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبوعلي.



وجاء تشكيل الترجي أمام الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أمان الله مميش

خط الدفاع: أمين بن حميدة - محمد أمين توجاي - ياسين مرياح - محمد بن علي

خط الوسط: غيلان الشعلالي - روجر أهولو - حسام الدين غشة - حسام تقا - يان ساس

خط الهجوم: رودريجو رودريجيز