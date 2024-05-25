السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زراعة 58 شتلة زينة ومثمرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بالمنيا

مبادرة 100 مليون
مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ، وخطة المحافظة للتجميل وتوفير مساحات خضراء لتوفير بيئة صحية نظيفة والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة وقامت بزراعة  عدد من شتلات الأشجار الزينة والمثمرة بطريق مصر أسوان الزراعي.

 

قال محمد عبد الغني، رئيس مركز ومدينة مطاي، إن الوحدة المحلية بالمركز واصلت تنفيذ أعمال تجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، وزراعة الأشجار ضمن أعمال مبادرة 100 مليون شجرة، وخطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأضاف رئيس المركز والمدينة أنه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، بالتزامن مع تنفيذ حملات زراعة الأشجار حيث تمت زراعة عدد 58 شتلة زينة ومثمرة بطريق مصر أسوان الزراعي بجوار قريه الكوادى، تحت إشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالى والدكتور هشام حسانين نواب رئيس المركز، مشيرًا إلى قيام إدارة تخطيط وتجميل المدينة بري الأشجار المزروعة بالطريق الدائري، كما تم ري حدائق الميادين وقص الحشائش والأشجار التي تحجب الرؤية بطريق مصر أسوان الزراعي ورفع نواتج قص الأشجار بالتعاون مع إدارة الطريق الدائري والحملة الميكانيكية بمجلس مدينة مطاي، بحضور حسن جلال مدير إدارة تجميل وتطوير المدينة.

 

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن هذه الأعمال تأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتطوير الميادين، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية لكافة الأعمال والمبادرات لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل، ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصًا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

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المنيا زراعة 58 شجرة مبادرة 100 مليون شجرة الطريق الزراعي مركز مطاي بالمنيا

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