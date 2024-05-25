السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مانشستر حمراء.. يونايتد يهزم سيتى ويتوج بطلًا لكأس الاتحاد الإنجليزى

جارناتشو وبرونو فيرنانديز
جارناتشو وبرونو فيرنانديز

حقق فريق مانشستر يونايتد لقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على جاره مانشستر سيتي في المباراة النهائية للبطولة والتي جمعتهما على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، بهدفين مقابل هدف.

وضمن مانشستر يونايتد بهذا اللقب المشاركة في دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، بعدما كان خارج حسابات التأهل الأوروبي بسبب احتلاله المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم مانشستر يونايتد بهدفين دون رد.

أحداث الشوط الأول

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي بأفضلية من جانب لاعبي مانشستر يونايتد، إذ وصلوا للمرمى بأكثر من فرصة، وكانوا قريبين من التسجيل فيما لم يقدم مانشستر سيتي الأداء الهجومي المطلوب منه.

وسجل أليخاندرو جارناتشو هدف التقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقة 30 بعدما استغل خطأ يوشكو جفارديول في إرجاع الكرة برأسه ناحية المرمى رغم تقدم الحارس أورتيجا وذهبت الكرة ناحية المرمى ولحقها جارناتشو بتسديدة في الشباك.

وتمكن كوبي ماينو من إحراز الهدف الثاني بالدقيقة 39 بتسديدة متقنة على يسار أورتيجا، بعد تمريرة رائعة من برونو فيرنانديز.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي مانشستر يونايتد خلال الدقائق التالية من عمر الشوط الأول لتسجيل الهدف الثالث وتأكيد تقدمهم في النتيجة.

وسدد لاعبو مانشستر سيتي كرة واحدة على المرمى من 3 محاولات في الشوط الأول وخرجت كرتين من الملعب، مقابل 3 تسديدات من 5 محاولات لفريق مانشستر يونايتد واعترض دفاع السيتي تسديدتين.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 77% مقابل 23% لصالح فريق مانشستر يونايتد.

أحداث الشوط الثاني

واستمر استحواذ لاعبي مانشستر سيتي على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، وانتفضوا للهجوم من أجل تسجيل هدف تقليص الفارق ثم التعادل.

وهدد مانشستر سيتي مرمى يونايتد في الشوط الثاني وكان لاعبوه قريبين من الوصول للمرمى والتسجيل في أكثر من فرصة لولا تألق الحارس أونانا.

وسجل جيريمي دوكو هدف مانشستر سيتي الأول في الدقيقة 83 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس أونانا. 

واندفع السيتي للهجوم في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة على أمل تسجيل هدف التعادل والاحتفاظ بحظوظهم في العودة للنتيجة.

وفي مجمل أحداث المباراة، سدد مانشستر سيتي 4 كرات على المرمى من 16 محاولة وخرجت 9 كرات من الملعب واعترض الدفاع 3 كرات، مقابل 5 تسديدات من 10 محاولات لمانشستر يونايتد وخرجت كرتان من الملعب واعترض الدفاع 3 تسديدات.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 72% مقابل 28% لصالح فريق مانشستر يونايتد.

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