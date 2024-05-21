فابريزيو رومانو: إديرسون قد يرحل عن مانشستر سيتى هذا الصيف

ذكر فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير والمختص بالانتقالات، أن البرازيلي إيدرسون موراليس، حارس مرمى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قد يرحل عن صفوف فريقه هذا الصيف.

ويلعب إديرسون ضمن صفوف مانشستر سيتي منذ انضمامه من فريق بنفيكا البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017.

وقال رومانو عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة والتواصل الاجتماعي "إكس" إن إيدرسون قد يرحل عن مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في حالة وصول عرض جيد لضمه.

ولعب إيدرسون 43 مباراة بقميص فريق مانشستر سيتي منذ بداية الموسم الجاري، وخرج بشباك نظيفة في 16 مباراة وسكنت شباكه 34 هدفًا.

وأشار رومانو إلى أن هناك اهتمام من قبل أندية الدوري السعودي للتعاقد مع إديرسون بنهاية الموسم الجاري.

وانتهى موسم إيدرسون مع مانشستر سيتي بعد إصابته في مباراة توتنهام هوتسبير بالدوري الانجليزي، وخرج على إثرها من قائمة المنتخب البرازيلي المستدعاة لخوض بطولة كأس أمريكا الجنوبية، كوبا أمريكا.

مسيرة إيدرسون الاحترافية

وبدأ إيدرسون مسيرته الاحترافية ضمن صفوف فريق تحت 17 عامًا بنادي ساو باولو وانتقل منه لنادي بنفيكا في نفس المرحلة العمرية في يناير 2010، ثم صعد لفريق تحت 19 عامًا بالنادي في الصيف التالي لنفس العام، وبعد موسم رحل في صفقة انتقال حر لنادي ريبيراو ولعب له موسم وخرج في انتقال حر مرة أخرى لنادي ريو آفي الذي لعب له 3 مواسم ثم انضم لبنفيكا في صيف 2015.

وحقق إيدرسون لقب الدوري الانجليزي مع مانشستر سيتي 6 مرات، ولقب لدوري أبطال أوروبا وآخر للسوبر الأوروبي، و4 ألقاب لكأس رابطة الأندية الإنجليزية ولقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي، ولقب لكأس العالم للأندية، ولقبين للدرع الخيرية.

ومع فريق بنفيكا، حقق إديرسون لقبين للدوري البرتغالي، وآخر لكأس البرتغال ولقب للسوبر البرتغالي.