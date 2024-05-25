السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إزالة 12 حالة تعد ومخالفات بناء بدون ترخيص بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز المنيا حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وتمكنت من رصد وإزالة 12 حالة تعد.

 

قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، إنه تنفيذا لتوجيهاتَ وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بأزاله التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، نفذت الوحده المحليه لمركز ومدينه بني مزار 6 حالة تعدِ على الارض الزراعية بحضور هاني الخولي نائب رئيس مركز ومدينة بني مزار، حيث تمت الإزالة في المهد وحتى سطح الأرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مؤكدا علي استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك ألدوله بكل حزم طبقا للقانون.

 

أضاف محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينه مطاي شمال المحافظة إزالة 2 حالة تعد تحت إشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالى والدكتور هشام حسانين نواب رئيس المركز، عبارة عن إزالة 2 حالة تعد بحي غرب المدينه على الأراضي الزراعية، بالتعاون مع جهات الولاية، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشيرا إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقا للقانون.

 

أكد هشام فايز رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة أن الوحدة المحلية بالمركز تحت إشراف هاني محمود نائب رئيس المركز قامت الوحدة المحلية بقرية بني حرام، بقيادة محمد عبد الحميد رئيس القرية والأجهزة المعاونة وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية بإزالة عدد 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية في المهد بمساحة 3 قراريط و12 سهما، وتمت الإزالة بالكامل وحتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشددا علي ضرورة المتابعة الميدانيه لجميع الحالات التى تم ازالتها للتاكد من عدم تكرار المخالفات مره أخرى والتصدى بكل حزم لجميع صور وأشكال التعديات.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
المنيا إزالة 12 حالة تعدي الأراضي الزراعية مخالفات بناء مركز المنيا

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