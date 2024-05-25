كريم محمود عبدالعزيز وسليمان عيد يشاركان الفنان أحمد عبدالوهاب في حفل زفاف شقيقته (صور)

احتفل الفنان أحمد عبدالوهاب بزفاف شقيقته وسط مشاركة وحضور عدد من الفنانين والنجوم على رأسهم الفنان كريم محمود عبدالعزيز والفنان سليمان عيد، اللذان قاما ببطولة مسلسله الأخير الذي كان من تأليفه، وشاركه حفل الزفاف أيضًا الفنان مصطفى غريب.

هذا وشارك الفنان أحمد عبدالوهاب في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلي أشغال شقة والحشاشين.

وشارك الفنان أحمد عبدالوهاب في تأليف عدد من الأعمال الفنية منها مسرحية “صباحية مباركة”، ومسرحية شمسية وأربع كراسي، والست كوم المسرحي "اللوكاندة"، وفيلم الخطة العايمة ومسلسل شاش في قطن.