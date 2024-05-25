السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كريم محمود عبدالعزيز وسليمان عيد يشاركان الفنان أحمد عبدالوهاب في حفل زفاف شقيقته (صور)

كريم محمود عبدالعزيز
كريم محمود عبدالعزيز وسليمان وأحمد عبدالوهاب ومصطفى غريب

احتفل الفنان أحمد عبدالوهاب بزفاف شقيقته وسط مشاركة وحضور عدد من الفنانين والنجوم على رأسهم الفنان كريم محمود عبدالعزيز والفنان سليمان عيد، اللذان قاما ببطولة مسلسله الأخير الذي كان من تأليفه، وشاركه حفل الزفاف أيضًا الفنان مصطفى غريب.

هذا وشارك الفنان أحمد عبدالوهاب في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلي أشغال شقة والحشاشين.

وشارك الفنان أحمد عبدالوهاب في تأليف عدد من الأعمال الفنية منها مسرحية “صباحية مباركة”، ومسرحية شمسية وأربع كراسي، والست كوم المسرحي "اللوكاندة"، وفيلم الخطة العايمة ومسلسل شاش في قطن.

 

 

 

 

 

أحمد عبدالوهاب الفنان كريم محمود عبدالعزيز الفنان سليمان عيد زفاف تأليف

مواد متعلقة

أحمد عبدالوهاب يكشف تفاصيل ترشيحه لدور يحيى بن المؤذن فى "الحشاشين"

استفتاء الدستور 2024.. أحمد عبدالوهاب ومحمد يوسف أفضل وجه صاعد «ممثل»

أحمد عبدالوهاب لـ"الدستور": "المتحدة" قدمت موسمًا دراميًا قويًا ومختلفًا

كيف تميز أحمد عيد فى مسلسل الحشاشين؟.. فتحى عبدالوهاب يوضح (فيديو)

فتحي عبدالوهاب عن تعاونه مع أحمد عيد بمسلسل "الحشاشين": "ده شقاوة قديمة"

الأكثر قراءة

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

إجراء عاجل من النيابة بشأن سفاح التجمع.. والمتهم: لن أتكلم العربية

جمهور الأهلي يشعل الأجواء في المترو قبل نهائي دوري الأبطال (فيديو)

أسعار السلع على بطاقات التموين بعد تطبيق منظومة الصرف الجديدة

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

نبوءة من رحم "زينب"

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى

اليوم 232 للعدوان.. الاحتلال يكثف قصفه على غزة وعدد الشهداء يلامس 36 ألفًا