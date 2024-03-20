الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كيف تميز أحمد عيد فى مسلسل الحشاشين؟.. فتحى عبدالوهاب يوضح (فيديو)

أحمد عيد في مسلسل
أحمد عيد في مسلسل الحشاشين

ألقى النجم فتحي عبد الوهاب الضوء على مسلسل "الحشاشين"، مؤكدًا أن هذا العمل الدرامي يعد نقلة نوعية للفنان أحمد عيد خصيصًا، وأن الأخير قدم أداءً متميزًا يبشر بمستقبل فني باهر.

وأشار عبدالوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يتقمص شخصية "نظام الملك" في مسلسل الحشاشين، إلى أهمية البحث والقراءة في تجسيد الشخصيات التاريخية بدقة.

وأشاد بالدور الكبير الذي قدمه الفنان أحمد عيد في المسلسل الرمضاني، قائلًا: "أحمد عيد ممثل كبير وعنده الكثير ليقدمه، وكان المفاجأة الأكبر في مسلسل الحشاشين، وأعتقد أن هذه هي بداية مغامرته في جميع الأعمال الفنية القادمة".

وتابع عبدالوهاب، موضحًا أن السرد الدرامي في "الحشاشين" يستمد جذوره من الأحداث التاريخية، لكنه يظل عملًا دراميًا يجمع بين الواقع والخيال، معتبرًا أن العمل ليس مجرد درس في التاريخ بل تجسيدًا فنيًا يحاكي الوقائع بروح إبداعية.

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