السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع وإصابة 11 إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي بالمنيا

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

لقي مواطن مصرعه، وأُصيب 10 آخرين، بينهم طفل وسيدتين، اليوم السبت، بسبب انقلاب سيارة ربع نقل، على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام مركز مغاغة بالمنيا.

البداية بتلقي مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة بطريق الصحراوي الغربي، امام مركز مغاغة.

وانتقل فريق شرطة تأمين الطرق، وتم الدفع بثلاثة سيارات إسعاف، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل، بمدخل قرية برطباط، التابعة لمركز مغاغة، نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

وتسبب الحادث في مصرع، محمد السيد عبد العال، 50 سنة، مقيم بقرية برطباط، وإصابة 10 أشخاص آخرين، بينهم طفل وسيدتان، مقيمين جميعا بقرية برطباط، للتابعة لمركز مغاغة.

وتم نقل المصابين لمستشفي العدوه المركزي للعلاج، والتحفظ علي جثة المتوفي بمشرحة مستشفي العدوه، تحت تصرف النيابة العامة، كما تم التحفظ علي المركبة والسائق تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.

مواطن طفل وسيدتان انقلاب سيارة الصحراوي الغربي مركز مغاغة بالمنيا

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