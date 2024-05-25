تأجيل محاكمة عامل أشعل النار فى شقة خطيبته السابقة بالعبور لـ29 مايو

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، تأجيل محاكمة عامل، بتهمة إشعال النيران بشقة خطيبته السابقة، بعد فسخ الخطوبة، والتسبب في وفاة والدتها وشقيقها كما شرع في قتلها ووالدها، بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، لجلسة 29 مايو الجاري الموافق الأربعاء المقبل، للاستعداد والمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمد الأمير إبراهيم ومحمد جاد الحق، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.

كشف أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8152 لسنة 2023 جنايات أول العبور، أن المتهم عامل، مقيم دائرة قسم شرطة أول العبور، لأنه في يوم 18-9-2023م، بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليهما "فاطمة ح"، و"هاني م"، عمدًا مع سبق الإصرار.

أضاف أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ إنه في ذات الزمان والمكان شرع المتهم في قتل المجني عليهم "محمد. م"، “أسماء. م”،" شيماء م"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهم إثر خلف استعرى بينهم، وأعد لذلك الغرض أدوات "أت وصفها"، فما أن ظفر بهم حيث أيقن تواجدهم نائمين بمسكنهما حتى أضرم النيران به قاصدًا من ذلك قتلا فأحدث إصابتهم الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج على النحو المبين بالأوراق.

كشفت شهادة المجني عليها "أسماء م"، مدرسة، بأنه على إثر خلافات فيما بينها وبين المتهم إثر فسخ خطبتها منه استمر في تهديدها والتعرض لها ولأسرتها فحررت محضرين بعدم التعرض ضده إلا أنه أضرم النيران بمسكنها حال نومها وأسرتها به ما نتج عنه إتلاف منقولات المسكن ووفاة والدتها وشقيقها وإصابتها وباقي أفراد أسرتها.