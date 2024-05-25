السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة أوراق سائق للمفتى بتهمة قتل مسنة لسرقتها فى شبرا الخيمة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بإحالة أوراق سائق لفضيلة مفتي الجمهورية، وذلك لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة قتل مسنة بغرض سرقتها بوضع لها مهدئ داخل عبوة عصير وتوجه لمسكنها وقدمه لها فشربته المجني عليها فأفقدها الوعي وطوق رأسها بقطعة من القماش خانقًا لها كاتمًا أنفاسها، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر يونيو المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هشام إبراهيم أبا زيد، ومحمود منير خليل، وهيثم محمد جمال الدين، وأمانة سر علي الفرماوي وعاصم طايل. 

وكشف أمر الإحالة في 34885 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، عن أن المتهم "م.ا" سائق، قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليها "زين. ف".

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لهذا الغرض أدوات بطشه عقار مهدئ "كلوزابين" ودسه لها داخل عبوة عصير وتوجه لمسكنها وقدمه لها فشربته المجني عليها فأفقدها الوعي ولم يردعه كبر سنها وضعف قوتها وصلة القرابة التي تجمعهما بأن طوق رأسها بقطعة من القماش خانقًا إياها كاتمًا أنفاسها قاصدًا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية- المرفق بالأوراق- والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أنه ارتكبت تلك الجناية بقصد ارتكابه جنحة سرقة، إذ إنه في ذات الزمان والمكان سرق المبلغ المالي المبين قدرًا بالأوراق والمملوك لذات المجني عليه من داخل مسكنها بعد أن تسلل إليه بواسطة الكسر من الخارج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات شبرا الخيمة أوراق سائق قتل مسنة مهدئ

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