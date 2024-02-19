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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة أوراق 26 متهمًا إلى مفتي الجمهورية بأسيوط

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

أصدرت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم قرارًا، بإحالة أوراق 26 متهمًا إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم لقيامهم بإنهاء حياة شخصين وإصابة آخر عمدًا بسبب خصومة ثأرية بقرية بنى زيد الأكراد بمركز الفتح.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وليد محمد شحاتة، الرئيس بالمحكمة والمستشارين محمد حسن شلقامي، وإيهاب أحمد دهيس، نائبا رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر وأحمد عبد الحق.

وورد بلاغا من الأهالي بإطلاق أعيرة نارية بقرية بني زيد الأكراد ومصرع "أحمد. ع" و"عثمان. أ" وإصابة  "عبدالوارث.ع".

وتوصلت تحريات مباحث مركز شرطة الفتح، أن وراء ارتكاب الواقعة 26 متهما من قرية بنى زيد الأكراد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إنهاء حياة المجني عليهما حاملين سلاحا ناريًا "بندقية آلية" وتوجهوا إلى مكان المجنى عليهم وقاموا باطلاق أعيرة نارية ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخر بسبب خصومة ثأرية، وبالسير في إجراءات التقاضي قضت المحكمة بالحكم سالف الذكر.

جنايات أسيوط مفتى الجمهورية خصومة ثأرية مركز الفتح المستشار محمد فاروق علي الدين قرية بنى زيد

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