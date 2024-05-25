السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشافى يعلق على قرار إقالته من تدريب برشلونة: ليس لدى خيار آخر

تشافي
تشافي

علق تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، على قرار إقالته من تدريب الفريق وذلك في المؤتمر الصحفي قبل لقاء إشبيلية في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني غدًا.

وقال تشافي: “ببساطة بالأمس كنا مع الرئيس وأبلغني بأسبابه لاعتقاده بأن النادي يحتاج إلى تغيير في الاتجاه بتغيير المدرب، ليس لدي سوى أن أقبل ذلك وأن أحترمه، لأنه هو من يقرر كل الأمور في النادي. لذا، ليس لدي خيار آخر”.

وتابع: “من هنا، فأنا رجل من النادي، سأكون دائماً تحت تصرف ما يحتاجه برشلونة تبادلنا بعدها المصافحة والعناق، وتمنيت له حظاً سعيداً ومن هنا، سأكون مشجعاً آخر وأشجع الفريق، سأذهب إلى مونتجويك، سأذهب إلى الكامب نو الجديد، مع عائلتي”.

وأتم: “أتمنى الأفضل للرئيس، للمدير الرياضي، لنائب الرئيس، وخاصة للاعبين، لأنهم هم من يجب أن يكونوا في أفضل حال ويكونوا الأبطال لكي يسير كل شيء بشكل جيد”.

وكان خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، قد أكد، الشهر الماضي، توصله لاتفاق مع تشافى على الاستمرار في منصبه مديرا فنيا للفريق الموسم المقبل.

ونشر نادي برشلونة بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، جاء فيه: "في اجتماع بمقر النادي، أبلغ الرئيس خوان لابورتا، تشافي هيرنانديز، بأنه لن يستمر كمدرب لفريق برشلونة في موسم 2024/ 2025".

وأوضح: "تم عقد الاجتماع في مقر النادي، وحضره أيضًا نائب الرئيس الرياضي رافا يوستي، والمدير الرياضي أندرسون لويس دي سوزا، وديكو، وتشافي، وأوسكار هيرنانديز، وسيرجيو أليجري".

وأردف: "يود نادي برشلونة أن يشكر تشافي على عمله كمدرب، وكذلك على مسيرته الفريدة كلاعب وكقائد للفريق، ويتمنى له كل النجاح في المستقبل في العالم".

آخر مباراة لبرشلونة بقيادة تشافى

واختتم: "وسيتولى تشافي هيرنانديز تدريب الفريق للمرة الأخيرة في مباراة الأحد خارج ملعبه أمام إشبيلية، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيصدر نادي برشلونة إعلانًا بشأن الهيكل الجديد للفريق الأول".

وقرر مسئولو برشلونة إقالة تشافي بسبب ما اعتبروه عدم تنفيذ المدرب لوعوده، حيث قلل المدرب من حظوظ الفريق للمنافسة على البطولات الموسم المقبل.

وتوصل برشلونة لاتفاق مع الألماني هانز فليك، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، لتدريب الفريق خلفًا لتشافي.
 

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