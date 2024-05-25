"أحمد كريمة": جرائم الصهاينة في حق الفلسطينيين لن تغتفر

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية، بجامعة الأزهر، إن جرائم الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني لن تغتفر، ويجب على العالم كله إن يعلم التاريخ الدموي لليهود حيث أنهم يتلذذون بقتل العرب والفلسطينيين، لأنهم يريدون تحقيق حلمهم القديم وهو حلم دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات.

أحمد كريمة: يجب علي الأمة أن تتوحد ضد الصهاينة

تابع "كريمة" خلال كلمته: ممارسات اليهود الإجرامية في فلسطين هو أمر سياسي ديني لا يمكن فصله، وقال النبي صلي الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة إلا حينما تقاتلون بني يهود، فإذن الأمر ديني وليس سياسي فقط، ويجب علي الأمة العربية أن تتوحد ضد هذا الكيان الغاصب، ويجب علي الدول العربية أن تدرس لابنائها أن الحركة الصهيونية حركة مغتصبة تحاول فرض كلمتها بالقوة علي العالم كله.

أضاف " كريمة" أنه يجب أن تكون هناك وحدة إسلامية، لمواجهة الكيان الصهيوني العالمي الذي يريد السيطرة علي العالم العربي كله.

العالمي للصوفية يناقش مخططات الكيان الصهيوني

انطلقت منذ قليل، بمقر الطريقة العزمية والاتحاد العالمي للطرق الصوفية، فعاليات ندوة ومؤتمر"الصمود الفلسطيني ويقظة الضمير الإنساني"، بمشاركة عدد كبير من شيوخ التصوف والباحثين والأكاديميين، ويناقش المؤتمر مخططات الكيان الصهيوني للسيطرة علي الأراضي العربية والإسلامية.

وقال الدكتور علاء الدين أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية ورئيس الاتحاد العالمي للصوفية، إن الطريقة العزمية تساند القضية الفلسطينية منذ زمن بعيد، وقدمت الطريقة العديد من التضحيات دفاعا عن القضية الفلسطينية، وأصدر الإمام محمد ماضي أبوالعزائم، موسي الطريقة العزمية العديد من الفتاوي التي تحرم مساندة الصهاينة أو الوقوف معهم بأي شكلا من الأشكال.

وتناقش الندوة "حصاد الحرب في غزة ووشائح الدم بين مصر وفلسطين، وتحولات القضية الفلسطينية، والأبعاد السياسية والقانونية للعدوان الاسرائيلي علي غزة والاجرام اليهودي كما ورد في التوراة.