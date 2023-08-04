الشيخ أحمد كريمة: أدليت بدلو الشريعة في جلسة حقوق المرأة بالحوار الوطني

قال أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على هامش جلسة الحوار الوطني، أمس، إن جلسة الحوار الوطني في ملف الأسرة المصرية والحياة الاجتماعية، ناقشت 3 موضوعات هامة، وهم الطاعة، والنفقة والكد والسعاية، مشيرًا: "أدليت بدلو الشريعة في هذه الملفات فهذه مهمتي".

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على هامش جلسة الحوار الوطني، أنه تحدث عن رأي الشريعة الإسلامية دون التطرق للمذاهب أو الطوائف، شرع الله كفل كل حقوق المرأة في حال الانفصال، وذلك لأن الله لا يرضى بالظلم، ولأن الحقوق لا يمكن إنكارها.

وأشار إلى أن أمر النفقة من البديهيات في الشريعة الإسلامية، أما مسألة الطاعة فإن الزوجة يجب أن تطيع زوجها في حدود المتاح والمقدور عليه، وفي الإطار الذي وضعته الشريعة الإسلامية.