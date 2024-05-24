ياسمين رئيس لحقت بهم.. فنانون دخلوا القفص الذهبى فى 2024

انضمت الفنانة ياسمين رئيس إلى قائمة الفنانين الذين ودعوا العزوبية مع صيف 2024، حيث احتفلت "ياسمين" اليوم بـ"ليلة الحناء" برفقة عدد من الفنانات الذين شاركوها فرحتها؛ استعدادًا لحفل الزفاف المقرر إقامته خلال ساعات.. وسبقها في الاحتفال بزواجهم عدد من الفنانين والفنانات أبرزهم:

سلمى أبو ضيف

أعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف خطبتها في منتصف الشهر الجاري، ونشرت صورا لها مع خطيبها في أحد الشوارع بين الأشجار، وبدت عليها علامات السعادة، معلنه فرحتها مصاحبة لتعليق لها بخاتم الخطوبة، على أغنية زغروطة حلوة، وهو يدعى إدريس عبد العزيز، وشارك هو أيضًا فيديو وهو يقدم لها خاتم الخطوبة معلنًا فرحته بالقلوب معلقًا "مرحبًا بكِ في عائلتي"، لترد الأخرى: "زوجي".

ريم سامي

احتفلت الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي، بحفل زفافها بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، على رجل أعمال من خارج الوسط الفني، وحضر الحفل عدد كبير من الفنانين والنجوم والمشاهير.

صابرين

خلال حضورها حفل زفاف الفنانة ريم سامي، أعلنت الفنانة صابرين عن زواجها الذي تم منذ شهور من المنتج اللبناني عامر الصباح.

أحمد عبدالحميد

وفي بداية 2024 أعلن الفنان أحمد عبدالحميد زواجه ونشر عددا من صور زفافه برفقة عروسه على صفحته الرسمية بالسوشيال ميديا وكانت العروس من خارج الوسط الفني.

محمود عامر

احتفل الفنان محمود عامر بعقد قرانه وزفافه على الدكتورة رشا فرج، فى حفل بسيط، ونشر عامر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورتين مع عروسه وعلق، "الحمد لله والشكر لله على كل شيء، تم بالأمس عقد القران والزفاف على الدكتورة رشا فرج"، وجاء زواج الفنان محمود عامر بعد عام من انفصاله عن زوجته الفنانة لاشينة لاشين، والتي أعلن انفصاله حينها مكتفيا بعبارة "سنجل".

ياسمين رئيس

وتُعتبر الفنانة ياسمين رئيس أحدث عرائس الوسط الفني، إذ احتفلت اليوم بليلة الحناء استعدادًا لزفافها على عريسها أحمد عبدالعزيز من خارج الوسط الفني؛ حيث نشرت الفنانة ياسمين رئيس العديد من الفيديوهات والصور لها مرتدية الفستان الأبيض، وبجانبها عدد من الفنانين، من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وبعدها انتشر العديد من الشائعات التي أفادت بأن ياسمين رئيس تستعد لحفل زفافها.