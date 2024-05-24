الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ياسمين رئيس لحقت بهم.. فنانون دخلوا القفص الذهبى فى 2024

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

انضمت الفنانة ياسمين رئيس إلى قائمة الفنانين الذين ودعوا العزوبية مع صيف 2024، حيث احتفلت "ياسمين" اليوم بـ"ليلة الحناء" برفقة عدد من الفنانات الذين شاركوها فرحتها؛ استعدادًا لحفل الزفاف المقرر إقامته خلال ساعات.. وسبقها في الاحتفال بزواجهم عدد من الفنانين والفنانات أبرزهم:

سلمى أبو ضيف 

أعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف خطبتها في منتصف الشهر الجاري، ونشرت صورا لها مع خطيبها في أحد الشوارع بين الأشجار، وبدت عليها علامات السعادة، معلنه فرحتها مصاحبة لتعليق لها بخاتم الخطوبة، على أغنية زغروطة حلوة، وهو يدعى إدريس عبد العزيز، وشارك هو أيضًا فيديو وهو يقدم لها خاتم الخطوبة معلنًا فرحته بالقلوب معلقًا "مرحبًا بكِ في عائلتي"، لترد الأخرى: "زوجي".

ريم سامي

احتفلت الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي، بحفل زفافها بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، على رجل أعمال من خارج الوسط الفني، وحضر الحفل عدد كبير من الفنانين والنجوم والمشاهير.

صابرين

خلال حضورها حفل زفاف الفنانة ريم سامي، أعلنت الفنانة صابرين عن زواجها الذي تم منذ شهور من المنتج اللبناني عامر الصباح.

أحمد عبدالحميد

وفي بداية 2024 أعلن الفنان أحمد عبدالحميد زواجه ونشر عددا من صور زفافه برفقة عروسه على صفحته الرسمية بالسوشيال ميديا وكانت العروس من خارج الوسط الفني. 

محمود عامر 

احتفل الفنان محمود عامر بعقد قرانه وزفافه على الدكتورة رشا فرج، فى حفل بسيط، ونشر عامر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورتين مع عروسه وعلق، "الحمد لله والشكر لله على كل شيء، تم بالأمس عقد القران والزفاف على الدكتورة رشا فرج"، وجاء زواج الفنان محمود عامر بعد عام من انفصاله عن زوجته الفنانة لاشينة لاشين، والتي أعلن انفصاله حينها مكتفيا بعبارة "سنجل".

ياسمين رئيس 

وتُعتبر الفنانة ياسمين رئيس أحدث عرائس الوسط الفني، إذ احتفلت اليوم بليلة الحناء استعدادًا لزفافها على عريسها أحمد عبدالعزيز من خارج الوسط الفني؛ حيث نشرت الفنانة ياسمين رئيس العديد من الفيديوهات والصور لها مرتدية الفستان الأبيض، وبجانبها عدد من الفنانين، من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وبعدها انتشر العديد من الشائعات التي أفادت بأن ياسمين رئيس تستعد لحفل زفافها.

ياسمين رئيس زفاف حفل خطوبة الفنانة سلمى ابو ضيف ريم سامي

مواد متعلقة

على أنغام "أحلى واحدة" لعزيز مرقة.. دنيا سامى تحتفل بـ ياسمين رئيس

حفل الزفاف خلال ساعات.. أول صور من حنة ياسمين رئيس

عبير صبرى تهنئ ريم سامى بحفل زفافها: "أحلى ليلة وأجمل عروسة"

من يافا ومخرج مشهور حققلها نجوميتها.. صندوق أسرار ياسمين رئيس (فيديو)

الأكثر قراءة

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

مصر ترحب بقرار "العدل الدولية" فرض تدابير على إسرائيل إثر عملياتها فى رفح الفلسطينية

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

"الشناوى" يضع الأهلى فى "ورطة" قبل نهائى الأبطال.. رابطة النقاد تُطالب برد حاسم

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة اليوم التالى.. معضلة مستقبل غزة بعد الحرب تضع إسرائيل فى موقف صعب

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين