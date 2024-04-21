الأحد 21 أبريل 2024
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تحقيقات ومتابعات

من يافا ومخرج مشهور حققلها نجوميتها.. صندوق أسرار ياسمين رئيس (فيديو)

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

حققت الفنانة ياسمين رئيس نجاحا كبيرا على مدار السنوات الماضية، والتي كان آخرها مسلسل جودر حكايات ألف ليلة وليلة مع الفنان ياسر جلال والذي حقق نجاحا باهرًا وعرض خلال موسم دراما رمضان الماضي 2024.

صندوق أسرار ياسمين رئيس

وللفنانة ياسمين رئيس العديد من القصص والمواقف في حياتها جعلت منها نجمة في السينما والدراما، وتعرض "الدستور" في الفيديوجراف التالي صندوق أسرار الفنانة ياسمين رئيس. 

قالت الفنانة ياسمين رئيس، إنها من أصل فلسطيني، حيث كانت تسكن عائلتها في يافا الفلسطينية، معبرة: "فخورة جدًا بأصلي الفلسطيني، وأحرص على إعلان هذه المعلومة باستمرار".

صعوبة الدخول للأراضي الفلسطينية

وأكد الفنانة ياسمين رئيس، خلال لقائها ببرنامج "على المسرح" المذاع عبر فضائية "الحياة": "أتمنى زيارة فلسطين، ولكن ليس لي الحق في الزيارة بسبب قرارات الأمم المتحدة، وذلك لأن أسرتي خرجت من فلسطين منذ عام 1948، والعائلات التي خرجت في هذا التوقيت غير مصرح لها بالدخول الآن، وحاولت الدخول بالباسبور المصري ولكن تم رفضه 3 مرات على التوالي".

وأضافت في حديثها، أنها كانت تستعد للمشاركة في فيلم فلسطيني، ولكن بسبب عدم قدرتها على دخول الأراضي الفلسطينية تمت الاستعانة بفنانة فلسطينية من الداخل لإتمام تصوير هذا الفيلم، وتابعت: "حزنت جدًا على عدم قدرتي على المشاركة في هذا العمل الذي تم عرضه بعد ذلك في مهرجان القاهرة الدولي".

كسر الروتين

وأشارت إلى أنها كانت تحب كسر روتين حياتها باستمرار، كما أنها كانت تعتاد على تغيير ستايل لبسها وظهورها من فترة لأخرى، معبرة: "لما بقيت أم بقيت خايفة جدًا أكسر روتين حياتي، لأن الروتين ده هو سبب شعوري بالأمان".

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