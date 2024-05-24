الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيلون ماسك ينتقد الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات الكهربائية الصينية

إيلون ماسك
إيلون ماسك

انتقد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، تعريفات الحكومة الأمريكية على السيارات الكهربائية الصينية، واصفا الرسوم بأنها "ليست جيدة" وتشويه لسوق السيارات.

وكان ماسك قد دعم في السابق الحواجز التجارية، لكنه تراجع عن موقفه الخميس خلال ظهوره بالفيديو في مؤتمر للتكنولوجيا في باريس.

 وقال ماسك في تصريحاته لـ"Viva Technology" عبر رابط فيديو: "لم أطلب أنا ولا تسلا هذه التعريفات، في الحقيقة لقد فوجئت عندما تم الإعلان عنها".

أضاف "الأشياء التي تمنع حرية التبادل أو تشوه السوق ليست جيدة"، حسبما نقلت صحيفة الجارديان.

وقدم جو بايدن تعريفات جديدة - ضريبة مفروضة على الواردات الأجنبية - على مجموعة من السلع الصينية، بما في ذلك السيارات الكهربائية هذا الشهر، في محاولة لدعم التصنيع في الولايات المتحدة. 

وقد حافظ البيت الأبيض على عدد من التعريفات الجمركية التي تم تقديمها خلال رئاسة دونالد ترامب، في حين قام بتصعيد أخرى، بما في ذلك زيادة رسوم المركبات الكهربائية بمقدار أربعة أضعاف إلى أكثر من 100٪، وتؤثر الإجراءات الجديدة على 18 مليار دولار (14 مليار جنيه إسترليني) من البضائع الصينية المستوردة، وفقًا للمسؤولين.

وفي يناير، قال ماسك: إن هناك حاجة إلى إقامة حواجز تجارية، وإلا فإن الصين "ستدمر معظم شركات السيارات الأخرى في العالم". 

وتأثر الأداء المالي لشركة تسلا بالمنافسة من الشركات المصنعة الصينية، بما في ذلك الضغط الهبوطي على الأسعار. 

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وفي الشهر الماضي، استعادت شركة تسلا لقب أكبر شركة مصنعة للسيارات الكهربائية في العالم من منافستها الصينية BYD، بناءً على مبيعات السيارات في الربع الأول.

وأثناء حديثه في مؤتمر Viva، تراجع "ماسك" عن تعليقاته التي أدلى بها في شهر يناير، وقال إن تيسلا تنافس "بشكل جيد للغاية" في السوق الصينية الرئيسية دون رسوم جمركية. 

وقالت مجموعة تجارية صينية هذا الأسبوع، إن"بكين تدرس فرض رسوم جمركية انتقامية، وإن كان ذلك على السيارات التي تعمل بالبنزين".

وتتنافس شركة تسلا بشكل جيد في السوق في الصين بدون تعريفات جمركية أو دعم تفضيلي، وقال "ماسك": "أنا أؤيد عدم وجود تعريفات جمركية".

 

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