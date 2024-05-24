الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تعيين ومكافآت".. مميزات التحاق طلاب الشهادة الإعدادية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

التعليم فى مدارس
التعليم فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية

يسعى العديد من طلاب خريجى الشهادة الإعدادية إلى الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وهي مدارس تابعة للتعليم الفني، بدلا من الثانوية العامة، وتمتلك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 70 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في جميع التخصصات المرتبطة بسوق العمل.

 في هذا السياق، ترصد “الدستور” مميزات طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية حال الالتحاق بها عقب تخرجهم من الشهادة الإعدادية.

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مميزات طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية

 -الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

-الحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي.

-التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

-فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

-مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

-الحصول على الزي المدرسي مجانًا.

أهداف مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر

-تطبيق المعايير الدولية في التدريس الحديث، والتقييم، والمناهج التعليمية

-توفير بيئة تعليمية متميزة للطالب والمعلم بالمدرسة أو مواقع التدريب العملي

-إعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي

-إنشاء التخصصات التقنية الحديثة المتواكبة مع السوق العالمي

-إعداد أفضل معلمين وموجهين، وفق أحدث النظم والمعايير الدولية.

 

أبرز مدارس التكنولوجيا التطبيقية

- مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر.

- مدرسة الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة حلوان للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة السلام للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات.

- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالشيخ زايد.

- مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

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