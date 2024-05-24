كشف ملابسات فيديو سرقة سائق توك توك لـ"موبايل" من أمام مستشفى شبين القناطر

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيسبوك" بشأن تعليق مدعوم بمقطع فيديو تضمن الادعاء بقيام سائق مركبة (توك توك) بـ سرقة هاتف محمول ومبلغ مالي من داخل سيارة أحد الأشخاص أثناء توقفها أمام أحد المستشفيات بمنطقة شبين القناطر بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بذات الواقعة، وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن الهاتف المُبلغ بسرقته وتم ضبطه وقرر بإنفاقه المبلغ المالى على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.