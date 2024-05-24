الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كشف ملابسات فيديو سرقة سائق توك توك لـ"موبايل" من أمام مستشفى شبين القناطر

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيسبوك" بشأن تعليق مدعوم بمقطع فيديو تضمن الادعاء بقيام سائق مركبة (توك توك) بـ سرقة هاتف محمول ومبلغ مالي من داخل سيارة أحد الأشخاص أثناء توقفها أمام أحد المستشفيات بمنطقة شبين القناطر بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بذات الواقعة، وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن الهاتف المُبلغ بسرقته وتم ضبطه وقرر بإنفاقه المبلغ المالى على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

اجهزة الامن مقطع فيديو سائق مركبة سرقة هاتف محمول شبين القناطر فيس بوك

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