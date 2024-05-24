بكين تواصل تدريبات "السيف المشترك" كرد على خطاب تنصيب رئيس تايوان الجديد

تواصل الصين، اليوم الجمعة مناورات عسكرية حول تايوان بعد أن أدى رئيس الجزيرة الجديد لاي تشينج تي اليمين الدستورية.

ويتولى لاي منصبه خلفًا لـ تساي إنج وين، رئيسة تايوان منذ عام 2016. وكلاهما ينتميان إلى الحزب التقدمي الديمقراطي، وهو حزب سياسي مؤيد للسيادة تمقته الحكومة الصينية، التي تعتبر المجموعة انفصالية. وتطالب الصين بتايوان كجزء من أراضيها وتعهدت بالسيطرة عليها بالقوة إذا لزم الأمر.

وقالت بكين إن هذه المناورات التي بدأت أمس الخميس حول تايوان هى بمثابة "عقاب" على "الأعمال الانفصالية وردًا على تنصيب لاي"، وستختبر القدرة على "الاستيلاء على السلطة وشن هجمات مشترك واحتلال مناطق رئيسية، وفق جيش التحرير الشعبي.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها: إن مناورة "السيف المشترك 2024A" الصينية تعزز التوقعات بوجود المزيد من التدريبات القادمة هذا العام"، مسلطة الضوء على أهمية المناورات الجارية وكيفية مقارنتها مع سابقاتها. وجاء في التقرير ما يلي:

ما مدى أهمية تدريبات "السيف المشترك 2024A" الصينية حول تايوان؟

تعد هذه التدريبات هي الأهم منذ إطلاق تدريبات مماثلة ضد تايوان في أغسطس 2022 وأبريل 2023. لكنها بدت أصغر حجما، ولم تتضمن إطلاق نار حي بالقرب من تايوان في اليوم الأول.

ووفق الجارديان فأنه كان من المتوقع على نطاق واسع إجراء تدريبات عسكرية حول تايوان هذا الأسبوع، حيث بعد رد الفعل الخافت نسبيًا على فوز لاي في يناير، كان المحللون يترقبون استعراضًا صينيًا للقوة ردًا على التنصيب في 20 مايو.

وقال نائب قائد القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، اللفتنانت جنرال ستيفن سكلينكا: إن التدريبات كانت "مثيرة للقلق" لكنها متوقعة.

وشملت تدريبات أمس الخميس سفن خفر السواحل، والتي تم استخدامها بشكل متزايد لأغراض إنفاذ القانون والأغراض العسكرية المجاورة في السنوات الأخيرة.

وبعد حادث تصادم مميت بين قارب صيد صيني غير قانوني وسفينة تابعة لخفر السواحل التايوانية بالقرب من كينمن في فبراير، ردت الصين بزيادة الدوريات ورفض صريح للحدود البحرية التي كانت تحترمها ضمنيًا حتى ذلك الحين.

ما مدى حجم تدريبات "السيف المشترك 2024A" مقارنة بالتدريبات السابقة؟

تدريبات مناورة الخميس مارست "تقنيات الحصار" للجزر التايوانية الصغيرة كأهداف، على عكس تدريبات أغسطس 2022 والمناورات الحربية السابقة.

وأظهرت خرائط مواقع التدريبات أن القوات الصينية تستهدف خمس مناطق كبيرة من البحر تحيط بتايوان، وعدة مناطق أصغر حول الجزر التايوانية التي تقع بجوار البر الرئيسي الصيني.

وبحسب "الجارديان" بدت التدريبات حتى الآن أصغر حجما وأقل كثافة مقارنة بالعامي 2022 و2023 من حيث مستوى النشاط.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية: "إن جيش التحرير الشعبي الصيني بقي خارج حدود الـ 24 ميلًا بحريًا من مياه تايوان، ولم ينفذ سوى تدريبات بالذخيرة الحية في الداخل، وليس في المضيق أو في البحر. ولم تعلن أي مناطق حظر طيران".

وتضمنت تدريبات 2022 إطلاق صواريخ باليستية فوق جزيرة تايوان الرئيسية في البحر، ويعتقد المحللون أن تدريبات 2023 أظهرت زيادة في القدرة "الشبيهة بالحرب"، مع تحسن ملحوظ في إطلاق الطائرات المقاتلة من حاملات الطائرات.

وبدأت بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني هذا العام اختبار إبحار حاملة طائراتها الثالثة، وهي إضافة لأسطولها يقول محللون إنها ستزيد بشكل كبير من قدرة الصين على الحفاظ على وجود قوي عبر مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي.

بكين تنظر إلى الحزب الديمقراطي التقدمي باعتباره انفصاليا

وأوضحان الجارديان، أن بكين تنظر إلى الحزب الديمقراطي التقدمي باعتباره انفصاليا، وقطعت الاتصالات مع الحكومة التايوانية في عام 2016 بعد وقت قصير من تولي تساي منصبها، وتشعر الحكومة الصينية بالقلق بشكل خاص بشأن لاي، الذي دافع في الماضي بقوة أكبر عن استقلال تايوان.

وفي السنوات الأخيرة، وفي حملته الرئاسية، خفف لاي من هذا الموقف، وهو الآن يلتزم بشكل أوثق بالمسار الذي رسمته تساي المتمثل في عدم إعلان استقلال تايوان رسميا لأنها تتمتع بالفعل بالحكم الذاتي في الممارسة العملية.

ومع ذلك، فإن بكين تكره لاي واعترضت بشكل خاص على أجزاء من خطاب تنصيبه الذي بدا وكأنه يؤكد بقوة على انفصال تايوان عن الصين مما تفعله تساي عادة.

وفي تقرير يوم الخميس، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية (CCTV) التابعة للدولة إن لاي "سيتم تثبيته على عمود التاريخ".

هل تخطط بكين للحرب؟

أوضح الزعيم الصيني شي جين بينج أنه يرى حل "مسألة تايوان" كجزء من إرثه، ويذكر المحللون والمخابرات الغربية تواريخ ربما تكون عام 2027 كموعد نهائي تم فيه توجيه جيش التحرير الشعبي الصيني ليكون جاهزًا للصراع.

وقال تشانج تشي، المحاضر في جامعة الدفاع بجيش التحرير الشعبي، لوسائل الإعلام الرسمية: إن المواقع الشمالية لتدريبات هذا الأسبوع "أرسلت تحذيرا" إلى الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم.

وقال تشانج، الذي لم يتحدث نيابة عن جيش التحرير الشعبي الصيني: إن المناطق الشرقية قطعت واردات الطاقة التايوانية، وخطوط الدعم من الولايات المتحدة والحلفاء الآخرين، و"طريق الهروب لقوى استقلال تايوان".

ووفق "الجارديان"، فإنه من المرجح أن تهدف تعليقات تشانج إلى إرسال رسالة إلى الأطراف الدولية مفادها أن جيش التحرير الشعبي يأخذ هذه التدريبات على محمل الجد، وطمأنة الجماهير المحلية حول قوة الصين وسيطرتها.