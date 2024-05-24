الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. إصابة جنود أمريكيين على الرصيف البحرى فى غزة

الرصيف البحري في
الرصيف البحري في غزة

قال نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، أمس الخميس إن ثلاثة جنود أميركيين لحقت بهم إصابات غير قتالية خلال عملية إنشاء وتشغيل الرصيف البحري قبالة ساحل غزة لتوصيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

 

وأضاف كوبر للصحفيين أن اثنين من الجنود أحدهما أصيب بالتواء في الكاحل والآخر بإصابة طفيفة في الظهر.

 

ورفض كوبر تقديم تفاصيل عن إصابة الجندي الثالث، وفقما ذكرت "رويترز".

 

ووفق كوبر فقد تم إجلاء أحد الجنود الذين أصيبوا أثناء عملية الرصيف البحري في غزة إلى مستشفى.

 

وتتولى الأمم المتحدة مسؤولية تنسيق توزيع المساعدات عند الرصيف العائم، لكنها لا تزال مصرة على أن توصيل المساعدات عن طريق البر هو الطريقة "الأكثر جدوى وفاعلية وكفاءة" لمكافحة الأزمة الإنسانية في غزة الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.

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