شافكي المنيري: ستظل مصر على مر التاريخ حصن القضية الفلسطينية

قالت الإعلامية شافكي المنيري، إن مصر ستظل عبر التاريخ هي حصن القضية الفلسطينية، لافتة إلى أن الجميع يعرف ما فعلته مصر للقضية الفلسطينية.

وأضافت الإعلامية شافكي المنيري خلال تقديمها برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر هي خط الدفاع الدائم والأول عن حقوق الشعب الفلسطيني في كل الأزمنة والحقب التي مرت على هذه القضية، لافتة إلى أن مصر أثبتت للعالم في كل الأحداث وتحديدًا منذ بد العدوان الإسرائيلي على غزة، بعد أحداث 7 أكتوبر، أنها الطرف الأبرز والأهم في طريق الوصول إلى اتفاقية هدنة، ووقف نزيف الدماء الذي يحدث في قطاع غزة.

وأوضحت أن مصر تحملت على مدار شهور الحرب ما لا يمكن أن تتحمله أي دولة في العالم، وذلك للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني، لافتة إلى أن مصر أثبتت على أرض الواقع بالتفاوض وتقديم الدعم والمعونات للشعب الفلسطيني واستقبال الجرحى والمصابين وذويهم وعلاجهم، كما أكدت مصر للعالم كله بأن الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني واجب، ولولا الحشد الدبلوماسي والإعلامي والسياسي الذي قامت به مصر لم نكن سنرى اعتراف المؤسسات الدولية، حيث كان المجهود المصري كبير جدًا واتسم بالوعي والثقة وهو دارس وفاهم طبيعة القضية والمنطقة.