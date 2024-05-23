الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسامة السعيد: إسرائيل تعتمد على استراتيجية ترويج الأكاذيب والافتراءات

الدكتور أسامة السعيد
الدكتور أسامة السعيد

قال الدكتور أسامة السعيد، الكاتب الصحفي، إن إسرائيل تعتمد بشكل واضح على اتباع استراتيجية إعلامية نشطة تقوم بترويج الأكاذيب والافتراءات واستخدامهما كأسلحة تستخدمها في أي مواجهة تخوضها.

وأضاف أسامة السعيد خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر قناة extra news، أن إسرائيل نفسها قامت على كذبة وهي "كذبة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، وبالتالي فإن هذه الأكاذيب هي سلسلة متوارثة على مدار التاريخ من قبل دولة إسرائيل على مدى العقود الماضية، وبالتالي هو أمر معتاد استخدامه وترويجها في وسائل الإعلام العالمية. 

وتابع: "للأسف الشديد نرى تماهيًا من قبل وسائل الإعلام العالمية مع بعض هذه الأكاذيب، بل ربما نجد بعض وسائل الإعلام العالمية أكثر انحيازًا للرواية الإسرائيلية وأكثر ترويجا لأكاذيبها". 

إسرائيل القضية الفلسطينية فلسطين أكاذيب الـ CNN

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