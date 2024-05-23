الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور

حريق - ارشيفية
حريق - ارشيفية

نجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على  حريق نشب داخل شقة سكنية في منطقة بولاق الدكرور، دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

قوات الحماية المدنية حريق شقة سكنية منطقة بولاق الدكرور غرفة عمليات النجدة حوادث الدستور

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