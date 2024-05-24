الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مخاوف من احتواء "رقائق الذرة المصنوعة من الشوكولاتة" على "كتل" تسبب الاختناق

رقائق الذرة المصنوعة
رقائق الذرة المصنوعة من الشوكولاتة

أعربت شركة kellogg،s لرقائق الذرة المصنوعة من الشوكولاتة عن مخاوف من احتوائها على "كتل صلبة" يمكن أن تسبب ضررًا للأسنان أو تشكل خطر الاختناق.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، أن الأشخاص الذين اشتروا الرقائق التي تم إطلاقها حديثًا، فقد دعتهم الشركة للتخلص من المنتج واسترداد أموالهم.

سحب علب رقائق الذرة 


وتقوم شركة Kellogg’s بسحب علب رقائق الذرة الجديدة المصنوعة من الشوكولاتة؛ بسبب مخاوف من احتوائها على "كتل صلبة" يمكن أن تسبب ضررًا للأسنان أو تشكل خطر الاختناق.

وطلبت العلامة التجارية للحبوب من الأشخاص الذين اشتروا العبوات التخلص منها "كإجراء احترازي" بعد اكتشاف المشكلة.

وقالت شركة "كيلانوفا"، التي تصنع حبوب "كيلوغ" في أوروبا، إن الكتل الصلبة "لا تتحلل عند تناولها مع الحليب".

وجاء في إشعار الاستدعاء: "لقد أصبحنا على دراية بمستوى منخفض للغاية من الكتل الصلبة الصغيرة التي تتشكل في نكهة شوكولاتة كيلوجز كورن فليكس الجديدة"، "هذه الكتل الصلبة من الطعام يمكن أن تسبب ضررًا للأسنان أو تشكل خطر الاختناق".

كما يحذر موقع وكالة معايير الأغذية العملاء: "قد يحتوي هذا المنتج على كتل صغيرة صلبة من الطعام مما يجعله غير آمن للأكل.. إذا كنت قد اشتريت المنتج أعلاه فلا تأكله". 

وبدلًا من ذلك، تخلص من المنتج واتصل بشركة Kellogg’s، وتم إطلاق المنتج في بداية هذا العام ووصف بأنه يجلب "لمسة عصرية" للعلامة التجارية التي يبلغ عمرها 102 عامًا، وفي ذلك الوقت، قالت الشركة عن النكهة العرضية: "نحن على يقين من أنه شيء سيستمتع به جميع أفراد العائلة".

وقالت كيلانوفا إنها تعتقد أن نسبة صغيرة فقط من الصناديق يمكن أن تحتوي على الكتل وأن هناك "حد أدنى من المخاطر" على المستهلكين.

وقال متحدث باسم كيلانوفا: "يمكن أن تكون مجموعات الحبوب التي تتشكل أثناء الإنتاج أمرًا طبيعيًا، وعادةً ما تتفكك عند تناولها أو وضعها في الحليب".

وأضاف: "ولكن عندما لاحظنا أن كتلًا صلبة من الحبوب تتشكل في كمية صغيرة جدًا من حبوب الإفطار الجديدة بنكهة الشوكولاتة من Kellogg's Corn Flakes، اتخذنا قرارًا بسحب جميع المنتجات".

الذرة أزمة نقص الرقائق كتلا صلب الإفطار الجماعي الشوكلاتة

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