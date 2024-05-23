الراعى الرسمى للأمل.. مصرى يحصد جائزة عالمية عن جهوده فى جراحات الجهاز الهضمى

احتفى الإعلامي أحمد فايق، بالبروفيسور محمد عبدالوهاب، رئيس فريق زراعة الكبد في جامعة المنصورة وهو العالم المصري الذي تم اختياره للجامعة العالمية لجراحة الجهاز الهضمي، بإجمالية حوالي 3000 صوت من كبار الأطباء علي مستوى العالم.

وقال فايق، في برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه على قناة dmc، الراعي الرسمي للأمل في مصر، العالم محمد عبدالوهاب أخذ أكبر وسام في روسيا بيحمل اسم فلادمير ديم خوف، وهو عالم كبير جدًا في زراعة الأعضاء وهو العالم التاريخي في روسيا واحد من كبار العلماء على مستوى العالم.