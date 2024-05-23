مركز القاهرة الدولى يعقد دورة تدريبية لبناء قدرات كوادر حفظ السلام المصرية

تزامنا مع الاحتفال الدولي بحفظة السلام خلال شهر مايو الجاري، عقد مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام دورة تدريبيةً لبناء قدرات كوادر حفظ السلام المصرية حول قرار مجلس الأمن رقم 1325 المؤسس لأجندة المرأة والسلم والأمن، وذلك بمشاركة كوادر من وزارات الدفاع والداخلية والخارجية، وتم عقد الدورة بالتعاون مع الحكومة النيوزيلندية.

هدفت الدورة إلى تعزيز فهم المشاركين لركائز أجندة المرأة والسلم والأمن وقرار مجلس الأمن المشار إليه والقرارات ذات الصلة، وتشجيعهم على التعرف على القيمة المضافة لدمجها في مهامهم اليومية أثناء فترة نشرهم في عمليات حفظ السلام؛ هذا بالإضافة إلى تزويدهم بالمهارات اللازمة لجعل هذه العمليات أكثر استجابة لاعتبارات النوع.

وأشار السفير أحمد نهاد عبداللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي، إلى أن الدورة تأتي اتساقًا مع الدور المصري الريادي في مجال حفظ السلام كونها من أكبر الدول المساهمة بقوات في هذا المجال، وتأكيدًا على اهتمامها البالغ بالتنفيذ الفعال لأجندة المرأة والسلم والأمن بما يخدم أهداف حفظ السلام.

وأضاف أن هذا التدريب يعكس حرص المركز على تطويع برامجه التدريبية؛ لتوفير أعلى درجات التأهيل لكوادر حفظ السلام في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها منظومة السلم والأمن الدوليين.

وأعرب عن التقدير لوزارتي الدفاع والداخلية؛ للتعاون البناء من أجل عقد الدورة ضمن سلسلة من الدورات المشتركة التي تنظمها الجهات الثلاث، وحكومة نيوزيلندا لشراكتها الممتدة ودعمها لهذا البرنامج التدريبي.

من جانبها، شددت السفيرة أمي لورنسون سفيرة نيوزيلندا في القاهرة، على الأهمية التي توليها بلادها لتعزيز السلم والاستقرار والدفع قدمًا بالجهود الدولية في مجال حفظ السلام، مع إيلاء اهتمام بالغ بتمكين المرأة وتوسيع نطاق انخراطها في شتى مناحي الحياة بما في ذلك مشاركتها في بعثات حفظ السلام لتحقيق سلام أكثر استدامة.

وقد أشادت بالتعاون المثمر مع مركز القاهرة، والذي تجسد في تنظيم العديد من الدورات التدريبية بما في ذلك هذه الدورة.

وتناولت الدورة موضوعات عدة بما في ذلك الأطر القانونية لحفظ السلام، ومنظور النوع في سياقات النزاعات، ومعايير السلوك في بعثات حفظ السلام الأممية، وسياسات الأمم المتحدة فيما يتعلق بمنع الاستغلال والاعتداء الجنسي وطرق الوقاية منه، والشواغل الأساسية لأجندة المرأة والسلم والأمن.

وقد تميزت الدورة بتبني نهج تفاعلي من خلال التدريبات العملية، وتوفير منصة لتبادل الخبرات واستخلاص الدروس المستفادة، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد من الخبراء من جهات عدة بما في ذلك إدارة التدريب المتكاملة للأمم المتحدة.

فضلًا عن ذلك، تم تنظيم حلقة نقاشية حول "دور الأمم المتحدة والدول المشاركة بقوات في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 في عمليات حفظ السلام: الفرص والتحديات"، وشارك فيها نخبة من الخبراء والباحثين وكوادر حفظ السلام بما في ذلك السيدة كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، فضلًا عن عدد من حفظة وحافظات السلام من مصر ونيوزيلندا.

وقد تطرقت النقاشات لأهمية تعظيم مشاركة العناصر النسائية في بعثات حفظ السلام وأهم المصاعب التي تواجههم في الميدان ومحورية دور التدريب ما قبل النشر، فضلًا عن استعراض المشاركين لخبراتهم العملية التي اكتسبوها في عدد من البعثات الأممية.

وأعرب الحضور عن تقديرهم لجهود مصر من أجل تعزيز المشاركة النسائية في البعثات الأممية.