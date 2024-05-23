الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر تحصد المركز الأول عالميًا في قسطرة القلب المعقدة

قسطرة القلب
قسطرة القلب

احتفى الإعلامي أحمد فايق، بحصد فريق "الأحلام" التابع لمجمع الإسماعيلية الطبي، المركز الأول عالميا في قسطرة القلب المعقدة أمام العديد من الدول الأخرى المتقدمة، في التعامل مع هذه الحالات الطبية.

ووفق تقرير عرضه فايق، في برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه على قناة dmc، يقول الدكتور وسام الدين الشافعي، أستاذ مساعد أمراض القلب وخبير قسطرة القلب بالمجمع الطبي بالإسماعيلية: "ربنا وفقنا في مؤتمر دولي انعقد في شهر أبريل الماضي في مدينة ميونخ في ألمانيا، ونافسنا 90 متسابقا ونجحنا فى حصد المركز الأول".

وقال فايق، إن الفريق التابع لمجمع الإسماعيلية الطبي مثل مصر في مؤتمر قسطرة القلب المعقدة، لافتا إلى أن عدد الفريق 8 أشخاص بين أساتذة وأطباء وفني أشعة، واستطاع الفريق أن يواجه كل دول العالم في التعامل مع الحالات الحرجة والصعبة في ذات التخصص.

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