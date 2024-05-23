الداخلية تكشف ملابسات القبض على "مستريح فاقوس" بالشرقية

كشف مصدر أمني ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم.

وبالفحص أمكن تحديد المذكور وتبين أنه مالك محلات تجارية- مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية وتبين أنه محرر ضده عدة محاضر "شيك بدون رصيد، وإستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فـى مجال التجارة مقابله أرباح شهرية وعدم التزامه بسداد الأرباح المتفق عليها أو رد المبالغ المالية إليهم.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية.